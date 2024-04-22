Fenerbahçe, Sivas’da ağır yaralı: Şampiyonluk yarışında deplasmanda 2 puan bıraktı…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor’a konuk oldu. BG Grup 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle noktalandı. Sarı lacivertli ekibin gollerini 45+2. dakikada Fred, 80. dakikada İrfan Can Kahveci’den geldi.
Ev sahibinin gollerini ise 57. dakikada Koita, 90+4.dakikada penaltıdan Manaj kaydetti. Fenerbahçe’nin deplasmanda 2 puan bırakarak şampiyonlukta büyük yara aldı.
PUAN FARKI 4’E ÇIKTI
Fenerbahçe, Sivas’da istediğini alamadı. Deplasmanda 2 puan bırakan sarı lacivertli ekip, şampiyonluk için rakibi Galatasaray’ın kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray dün kazanarak puanını 90’a çıkardı.
Fenerbahçe, haftanın kapanış maçında 1 puan alarak 86’ya yükseldi. Bitime 5 hafta kala önemli bir kayıp oldu.