Fenerbahçe, Sivas’da ağır yaralı: Şampiyonluk yarışında deplasmanda 2 puan bıraktı…

Trendyol Süper Lig’in 33. haftası Sivas’ta kapandı. EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Olympiakos maçında mental yorgunluk yaşayan sarı lacivertli ekip, Sivas’ta iki puan bıraktı, maç sonucu 2-2…

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Fenerbahçe, Sivas’da ağır yaralı: Şampiyonluk yarışında deplasmanda 2 puan bıraktı…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor’a konuk oldu. BG Grup 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle noktalandı. Sarı lacivertli ekibin gollerini 45+2. dakikada Fred, 80. dakikada İrfan Can Kahveci’den geldi.

Ev sahibinin gollerini ise 57. dakikada Koita, 90+4.dakikada penaltıdan Manaj kaydetti. Fenerbahçe’nin deplasmanda 2 puan bırakarak şampiyonlukta büyük yara aldı.

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PUAN FARKI 4’E ÇIKTI

Fenerbahçe, Sivas’da istediğini alamadı. Deplasmanda 2 puan bırakan sarı lacivertli ekip, şampiyonluk için rakibi Galatasaray’ın kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray dün kazanarak puanını 90’a çıkardı.

Fenerbahçe, haftanın kapanış maçında 1 puan alarak 86’ya yükseldi. Bitime 5 hafta kala önemli bir kayıp oldu.

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