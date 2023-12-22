Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! İlk kez düdük çalacak!

Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakemi belli oldu. O hakem bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

YAYINLAMA
Google News
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! İlk kez düdük çalacak!

Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakem Arda Kardeşler kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak. Kardeşler daha önce Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev almıştı.

Arda Kardeşler Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk kez düdük çalacak!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

Kariyerinde 1 kez derbi yönetti

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! İlk kez düdük çalacak!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den şok Arda Güler kararı! Takımdan gönderiliyor mu?
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den şok Arda Güler kararı! Takımdan gönderiliyor mu?
Fenerbahçe'li Fred'in hakem Zorbay Küçük'e söylediği söz ortaya çıktı, Fred, Meğer bu sözden dolayı kırmızı kart görmüş
Fenerbahçe'li Fred'in hakem Zorbay Küçük'e söylediği söz ortaya çıktı, Fred, Meğer bu sözden dolayı kırmızı kart görmüş
Futbol dünyasının gözü kulağı bu toplantıda! Kulüpler birliği toplantısı Bakan Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla başladı
Futbol dünyasının gözü kulağı bu toplantıda! Kulüpler birliği toplantısı Bakan Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla başladı
Derbiye kritik hakem ataması! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Derbiye kritik hakem ataması! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Sermaye piyasalarında manipüleye yer yok!''
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Sermaye piyasalarında manipüleye yer yok!''
AK Parti ile MHP anlaşmaya vardı! Hangi ilerde hangi parti aday göstermeyecek? İstanbul ve Ankara'da hangi ilçeler MHP'ye bırakılacak?
AK Parti ile MHP anlaşmaya vardı! Hangi ilerde hangi parti aday göstermeyecek? İstanbul ve Ankara'da hangi ilçeler MHP'ye bırakılacak?
Pendik Belediyesi gece gündüz çalışıyor!
Pendik Belediyesi gece gündüz çalışıyor!
Tuzla, 6’ncı Kariyer ve İstihdam Fuarı kapılarını, iş arayan ve iş verenler için açtı!
Tuzla, 6’ncı Kariyer ve İstihdam Fuarı kapılarını, iş arayan ve iş verenler için açtı!
Derbi için geri sayım başladı! Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko’da
Derbi için geri sayım başladı! Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko’da
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi Kısa sürdü! Alanyaspor maçı sonrası görevine son verildi
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi Kısa sürdü! Alanyaspor maçı sonrası görevine son verildi
Çok Okunanlar
Faizler arttı altın zirve yaptı, altında son durum ne, gram altın ne kadar? 19 Aralık güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Faizler arttı altın zirve yaptı, altında son durum ne, gram altın ne kadar? 19 Aralık güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den şok Arda Güler kararı! Takımdan gönderiliyor mu?
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den şok Arda Güler kararı! Takımdan gönderiliyor mu?
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Ani sel su baskını dolu yağışına dikkat! 22 Aralık Cuma hava durumu
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Ani sel su baskını dolu yağışına dikkat! 22 Aralık Cuma hava durumu
Olun! Olun! Lütfen biraz rahatsız olun!
Olun! Olun! Lütfen biraz rahatsız olun!
Ahmet Çakar’dan, Halil Umut Meler’e bomba sözler: Yalan söyledin
Ahmet Çakar’dan, Halil Umut Meler’e bomba sözler: Yalan söyledin
Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, maçla ilgili açıklamalar yaptı
Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, maçla ilgili açıklamalar yaptı
Yorumlananlar
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor