  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Fenerbahçe farka koştu: Trübünleri coşturdu, dünya rekoru kırdı!

Fenerbahçe farka koştu: Trübünleri coşturdu, dünya rekoru kırdı!

Yayınlanma:
Fenerbahçe farka koştu: Trübünleri coşturdu, dünya rekoru kırdı!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Karşılaşmanın unutulmaz anlarından biri, Jhon Duran'ın golü sonrası yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların coşkusu tam 154.9 desibel olarak ölçüldü.
Fenerbahçe farka koştu: Trübünleri coşturdu, dünya rekoru kırdı! 1 18

Kadıköy'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe taraftarı, Jhon Duran'ın golünden sonra 154.9 desibel sesle tekrardan dünya rekoru kırdı.

Fenerbahçe farka koştu: Trübünleri coşturdu, dünya rekoru kırdı! 2 28

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.

Fenerbahçe farka koştu: Trübünleri coşturdu, dünya rekoru kırdı! 3 38

Kadıköy'deki mücadele, hem sahadaki skor hem de tribünlerdeki atmosferle unutulmaz bir geceye dönüştü.

Fenerbahçe farka koştu: Trübünleri coşturdu, dünya rekoru kırdı! 4 48

FENERBAHÇE FARKA KOŞTU

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk dakikalardan itibaren rakip yarı sahada etkili ataklar geliştirdi. Fenerbahçe'nin ilk golünü Archie Brown kaydederken, Jhon Duran'ın attığı ikinci gol statta adeta bir patlama etkisi yarattı.

Fenerbahçe farka koştu: Trübünleri coşturdu, dünya rekoru kırdı! 5 58

Feyenoord ise Tsuyoshi Watanabe'nin golleriyle skoru dengelemeye çalıştı ancak Fenerbahçe'nin hücum gücüne karşı koyamadı.

Fenerbahçe farka koştu: Trübünleri coşturdu, dünya rekoru kırdı! 6 68

TRİBÜNLERDEN DÜNYA REKORU

Karşılaşmanın unutulmaz anlarından biri, Jhon Duran'ın golü sonrası yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların coşkusu tam 154.9 desibel olarak ölçüldü.

Fenerbahçe farka koştu: Trübünleri coşturdu, dünya rekoru kırdı! 7 78

Bu seviye, dünyada bir futbol maçında kaydedilen en yüksek desibel olarak tarihe geçti. Tribünlerdeki bu atmosfer, hem oyunculara ekstra motivasyon sağladı hem de sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

Fenerbahçe farka koştu: Trübünleri coşturdu, dünya rekoru kırdı! 8 88
HABERE YORUM KAT