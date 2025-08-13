Fenerbahçe farka koştu: Trübünleri coşturdu, dünya rekoru kırdı!
Yayınlanma:
13 Ağustos 2025 13:09
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Karşılaşmanın unutulmaz anlarından biri, Jhon Duran'ın golü sonrası yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların coşkusu tam 154.9 desibel olarak ölçüldü.
Kadıköy'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.
Kadıköy'deki mücadele, hem sahadaki skor hem de tribünlerdeki atmosferle unutulmaz bir geceye dönüştü.
FENERBAHÇE FARKA KOŞTU
Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk dakikalardan itibaren rakip yarı sahada etkili ataklar geliştirdi. Fenerbahçe'nin ilk golünü Archie Brown kaydederken, Jhon Duran'ın attığı ikinci gol statta adeta bir patlama etkisi yarattı.
Feyenoord ise Tsuyoshi Watanabe'nin golleriyle skoru dengelemeye çalıştı ancak Fenerbahçe'nin hücum gücüne karşı koyamadı.
TRİBÜNLERDEN DÜNYA REKORU
Karşılaşmanın unutulmaz anlarından biri, Jhon Duran'ın golü sonrası yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların coşkusu tam 154.9 desibel olarak ölçüldü.
Bu seviye, dünyada bir futbol maçında kaydedilen en yüksek desibel olarak tarihe geçti. Tribünlerdeki bu atmosfer, hem oyunculara ekstra motivasyon sağladı hem de sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.
