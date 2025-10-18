Fatih Ürek'ten kötü haber: Ürek felç mi kalacak? Beyin sapında hasar iddiası!

Fatih Ürek'ten kötü haber: Ürek felç mi kalacak? Doktorların kritik sürecin sürdüğünü belirttiği Ürek'in, beyin sapında hasar oluştuğu iddia edildi.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Doktorların kritik sürecin sürdüğünü belirttiği Ürek'in, beyin sapında hasar oluştuğu iddia edildi. Kalbi durduğu sırada beynine oksijen gitmediği için, uyandırıldığında kalıcı hasar riski bulunduğu öne sürüldü.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Yeni gelen bilgilere göre, sanatçının beyin sapında hasar oluştuğu iddia edildi.

''BEYİN SAPINDA HASAR OLUŞTU'' İDDİASI

Evinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçiren 59 yaşındaki Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hayata döndürülmüştü. Hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. İlk açıklamalarda bilincinin açık olduğu ancak kritik sürecin sürdüğü belirtilmişti. Doktorlar, kalp krizinin ardından ilk 48 saatin ikinci bir atak riski açısından en tehlikeli dönem olduğuna dikkat çekmişti.

Milliyet'in haberine göre, yoğun bakımda uyutulan Ürek'in beyin sapında hasar oluştuğu öğrenildi. Kalbi durduğu dakikalarda beynine yeterli oksijen gitmediği için, uyandırıldığında vücudunda kalıcı bir hasar meydana gelebileceği iddia edildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekibinin kontrolü altında yoğun bakımda tutulan Fatih Ürek'in tedavisi titizlikle sürdürülüyor. Doktorlar, sanatçının durumunun stabil hale gelene kadar gözlem altında tutulacağını belirtti. Hayranları ve sanat camiası, ünlü ismin bir an önce sağlığına kavuşması için dualarını sürdürüyor.

