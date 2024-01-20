Ev sahiplerine soruşturma! Kira gelirini beyan etmeyenler yandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin vergiden muaf tutulmasını önlemek için bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) vergide gönüllü uyumu artırma çabalarına devam ettiğini belirten Şimşek, Başkanlığın kayıtlı mükelleflere verdiği hizmetlerin yanı sıra kayıt dışı ekonomiyle mücadele için denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

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Kira gelirlerinin beyanname döneminin yaklaştığına dikkat çeken Şimşek, "Bu yılın mart ayında kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin kira gelirleri mercek altına alındı" dedi."

"Geçen Yıl 1,7 Milyon Beyanname Alındı"

Şimşek, geçen yıl bu alanda yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini ve mükelleflerin beyan dışı bıraktıkları gelirleri beyan etmelerine yardımcı olduğunu belirtti. Bunun nedeni, başta banka ve tapu kayıtları olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen veriler üzerinden yapılan kontrollerle, beyanname vermesi gereken mükelleflerin belirlenerek vergi beyanında bulunmalarına yardımcı olunmasıdır.

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Şimşek, vergi uyumluluğunu artırmak için yasal işlemlerden önce mükelleflere kısa mesajlarla hatırlatmalar yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda 200 bin mükellefe kısa mesaj gönderildi. Bu uyarılara rağmen, mükellefler izaha ve gönüllü uyuma davet edildi. Bu çalışmaların da yardımıyla 2023 yılında kira gelirlerine ilişkin 1 milyon 719 bin 315 beyan alındı.ifadelerini kullandı.