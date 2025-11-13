Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı

Eski Ehliyetle Kaza Yapanlara Kötü Haber: Sigorta Ödemeyecek

Türkiye'de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı: Eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi resmen doluyor ve sigorta şirketleri bu ehliyetlerle yapılan kazalarda hasar ödemesi yapmayacaklarını duyurdu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, sürücü belgesi yenileme işlemleri için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgesi ile trafiğe çıkmak hem yasal olmayacak hem de sürücüleri ciddi maddi risklerle karşı karşıya bırakacak.

Bu blog yazısında, eski tip ehliyetle araç kullanmanın hukuki sonuçlarını, sigorta şirketlerinin yeni kararının ardındaki nedenleri ve ehliyetinizi nasıl yenileyebileceğinizi adım adım anlatacağız. Eğer 2016 öncesi alınmış bir ehliyetiniz varsa, bu yazıdaki bilgiler binlerce liralık masraftan kurtulmanızı sağlayabilir.