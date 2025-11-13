  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı

Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı

Yayınlanma:
Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı
Eski ehliyeti olanların yenileme süresi geçen 31 ekimde sona ermişti. ehliyetlerini değiştirmeyen eski ehliyet sahiplerinin karıştığı kazalar ile ilgili sigorta şirketleri ödeme yapmayacağını duyurdu.
Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı 1 110

Eski Ehliyetle Kaza Yapanlara Kötü Haber: Sigorta Ödemeyecek

Türkiye'de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı: Eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi resmen doluyor ve sigorta şirketleri bu ehliyetlerle yapılan kazalarda hasar ödemesi yapmayacaklarını duyurdu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, sürücü belgesi yenileme işlemleri için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgesi ile trafiğe çıkmak hem yasal olmayacak hem de sürücüleri ciddi maddi risklerle karşı karşıya bırakacak.

Bu blog yazısında, eski tip ehliyetle araç kullanmanın hukuki sonuçlarını, sigorta şirketlerinin yeni kararının ardındaki nedenleri ve ehliyetinizi nasıl yenileyebileceğinizi adım adım anlatacağız. Eğer 2016 öncesi alınmış bir ehliyetiniz varsa, bu yazıdaki bilgiler binlerce liralık masraftan kurtulmanızı sağlayabilir.

Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı 2 210

Eski Tip Ehliyetle Araç Kullanmanın Hukuki Durumu

Pek çok sürücü, ehliyetin sadece bir kimlik belgesi olduğunu düşünebilir. Ancak yasal olarak durumu çok daha farklı. Belirlenen son tarihten sonra yenilenmemiş bir sürücü belgesi, yasal geçerliliğini tamamen yitirir. Bu da trafikte "ehliyetsiz sürücü" olarak kabul edilmenize neden olur.

Geçerliliğini Yitiren Belge "Ehliyetsiz Sürücü" Anlamına Geliyor

Trafik kanunlarına göre, geçerli bir sürücü belgesine sahip olmadan motorlu taşıt kullanmak yasaktır. 31 Ekim 2025'ten sonra eski tip ehliyetle araç kullanırken yakalanmanız durumunda, ehliyetiniz varmış gibi değil, hiç yokmuş gibi işlem görürsünüz. Bu durum, yalnızca idari para cezasıyla sınırlı kalmaz, aynı zamanda bir kaza anında tüm sigorta güvencelerinizi kaybetmenize yol açar.

Ehliyet yenileme işlemleri hakkında daha fazla detay için ehliyet yenileme işlemleri yazımıza göz atabilirsiniz.

Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı 3 310

2025 Sonrası Geçersiz Ehliyetle Araç Kullanmanın Cezası

2025 yılı itibarıyla güncellenen ceza miktarları, ehliyetsiz araç kullanmanın maliyetini ciddi şekilde artırmıştır. Geçerliliği bitmiş, yani eski tip ehliyetle trafiğe çıkan sürücülere uygulanacak idari para cezası 12.978 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Ayrıca, bu ihlalin tekrarlanması durumunda sürücü hakkında ehliyetsiz sürüş yasağı gibi ek yaptırımlar da uygulanabilir.

Sigorta Şirketlerinden Yeni Karar: Hasar Ödemesi Yok

Sigorta sektöründen gelen açıklamalar, konunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sigorta şirketleri, poliçe şartlarının en temel maddelerinden birinin "sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması" olduğunu vurguluyor. Eski ehliyet geçersiz sayıldığı için bu şart ihlal edilmiş oluyor.

Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı 4 410

Kaza Tutanağında Eski Ehliyet Bilgisi Varsa Ödeme Yapılmayacak

Bir trafik kazası meydana geldiğinde, tutulan kaza tespit tutanağında sürücü belgesi bilgileri de yer alır. Eğer bu tutanakta eski tip, yani geçersiz bir ehliyet numarası bulunuyorsa, sigorta şirketleri hasar dosyasını doğrudan reddedecektir. Bu durumda ne trafik sigortası ne de kasko poliçesi devreye girer. Sigorta ödeme yapmıyor çünkü sürücü, poliçenin temel şartlarından birini yerine getirmemiş sayılır.

"Ehliyetsiz Sürücü" Statüsünün Sigorta Açısından Etkisi

Sigorta poliçeleri, yasalara uygunluk üzerine kurulu sözleşmelerdir. Sürücünün ehliyetsiz olması, kaza anında kusur oranından bağımsız olarak sigorta şirketine ödeme yapmama hakkı tanır. Kendi aracınızdaki hasar kasko tarafından karşılanmaz, karşı tarafın hasarı ise trafik sigortası tarafından ödense bile, bu tutar daha sonra "rücu" yoluyla sizden yasal olarak tahsil edilir.

Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı 5 510

Sektörden Açıklamalar

Türkiye Sigorta Birliği ve önde gelen sigorta şirketleri, bu konuda net bir duruş sergiliyor: "Geçerliliği bitmiş ehliyetle yapılan kazalar ödenmeyecek." Bu durum, on binlerce, hatta yüz binlerce liralık tüm hasar, onarım ve tazminat riskinin tamamen sürücünün omuzlarına yüklenmesi anlamına geliyor.

Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı 6 610

Ehliyetini Yenilemeyenleri Bekleyen Cezalar ve Riskler

Ehliyet yenileme işlemini ertelemek, basit bir idari işlemden çok daha büyük riskler barındırıyor.

Trafik Cezası: 2025 yılı için belirlenen 12.978 TL'lik ehliyetsiz araç kullanma cezası ile karşı karşıya kalırsınız.

Maddi Kayıp: Kaza durumunda, aracınızın onarım masrafları tamamen size ait olur. Bu masraf, hasarın boyutuna göre 300.000 TL'yi aşabilir.

Hukuki Sorumluluk: Karşı tarafa verdiğiniz maddi ve bedeni zararlar, trafik sigortanız tarafından karşılansa bile şirket bu parayı sizden geri alır.

Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı 7 710

Ehliyet Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır? (Adım Adım Rehber)

Neyse ki sürücü belgesi değişim işlemi oldukça basit ve hızlı. Yoğunluğa takılmamak için son günleri beklemeden harekete geçmeniz yeterli.

Randevu Alın: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) resmi web sitesi olan nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199'u arayarak size en yakın nüfus müdürlüğünden randevu alın.

Gerekli Belgeleri Hazırlayın:

Eski tip sürücü belgeniz

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınız (veya geçerli pasaport)

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

Yetkili bir sağlık kuruluşundan alınmış "Sürücü olur" sağlık raporu

Ücreti Ödeyin: Ehliyet yenileme 2025 yılı için belirlenen ücret, son tarihten önce başvuranlar için yalnızca 15 TL'dir (13 TL değerli kâğıt bedeli + 2 TL vakıf payı). Eğer son tarihi kaçırırsanız, sıfırdan ehliyet alma ücreti olan yaklaşık 7.438 TL'yi ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Başvurunuzu Tamamlayın: Randevu gününde belgelerinizle birlikte nüfus müdürlüğüne giderek başvurunuzu tamamlayın. Yeni ehliyetiniz yaklaşık bir hafta içinde PTT kargo ile adresinize teslim edilecektir. Bu süreçte size verilecek olan geçici sürücü belgesi ile yasal olarak araç kullanmaya devam edebilirsiniz.

Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı 8 810

Uzmanlardan Uyarı: “Bir Gün Gecikme, Binlerce Lira Kayıp”

Sigorta eksperleri ve hukukçular, sürücüleri bu konuda önemle uyarıyor. Sigorta eksperleri, geçersiz ehliyetle yapılan bir kazanın, sürücünün %100 kusurlu sayılmasına neden olabileceğini ve tüm masrafların sürücüden tahsil edileceğini belirtiyor. Hukukçular ise sigorta şirketlerinin bu durumda ödeme yapmama hakkını yasal olarak sonuna kadar kullanacağını ve sürücülerin herhangi bir tazminat hakkı iddia edemeyeceğini vurguluyor.

Sürücüler İçin Pratik Tavsiyeler

Randevu yoğunluğuna yakalanmamak için ehliyet yenileme işlemini bir an önce başlatın.

Aracınızın sigorta poliçesini kontrol ederken, ehliyetinizin geçerlilik durumunu da gözden geçirin.

Sigorta poliçenizi yenilemeden önce platformlardan farklı şirketlerin tekliflerini karşılaştırarak en uygun trafik sigortası ve kasko poliçesini bulun.

Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı 9 910

Trafikte Güvende Kalmanın Anahtarı: Güncel Ehliyet ve Sigorta

Özetle, eski tip ehliyetle trafiğe çıkmak artık sadece bir ihmal değil, aynı zamanda büyük bir finansal ve hukuki risktir. Unutmayın:

Eski ehliyet geçersiz sayılacak ve ehliyetsiz sürüş cezası ile karşılaşacaksınız.

Bir trafik sigortası kaza durumunda sigorta şirketleri hasarınızı karşılamayacak.

Tüm onarım masrafları ve olası tazminatlar tamamen sizin sorumluluğunuzda olacak.

Trafikte hem kendinizin hem de sevdiklerinizin güvenliğini sağlamak, aynı zamanda bütçenizi beklenmedik masraflardan korumak için hemen harekete geçin. Ehliyet yenileme işlemlerinizi bir an önce başlatın. Güvenli yolculuklar için güncel bir ehliyet ve kapsamlı bir sigorta poliçesi vazgeçilmezdir.

Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı 10 1010

Eski tip ehliyetler ne zamana kadar geçerli?

Eski tip sürücü belgeleri 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yenilenmeyen ehliyetler yasal olarak geçersiz sayılacaktır.

Eski ehliyetle araç kullanmanın 2025 cezası ne kadar?

2025 yılı itibarıyla geçerliliğini yitirmiş ehliyetle araç kullananlara 12.978 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca sürücüler “ehliyetsiz sürücü” olarak işlem görür.

Eski ehliyetle kaza yaparsam sigorta ödeme yapar mı?

Hayır. Sigorta şirketleri geçersiz ehliyetle yapılan kazalarda hiçbir hasar ödemesi yapmayacaktır. Poliçe şartları, sürücünün yasal ehliyete sahip olmasını zorunlu kılar.

Trafik sigortası karşı tarafın hasarını öder mi?

Kaza sırasında trafik sigortası geçici olarak ödeme yapsa bile, sigorta şirketi bu tutarı sonradan “rücu” yoluyla sürücüden geri talep eder.

Kasko poliçesi geçersiz mi olur?

Evet. Kasko sigortası yalnızca geçerli ehliyetle yapılan kazalarda geçerlidir. Eski tip ehliyetle yapılan kazalarda aracınızın tüm onarım masrafları size ait olur.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok

HABERE YORUM KAT