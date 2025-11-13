Eski ehliyeti olanlar şimdi yandı! Sigorta şirketleri eski ehliyetlilerin karıştığı kazaların ödemelerini yapmayacaklarını açıkladı

Ehliyet Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır? (Adım Adım Rehber)
Neyse ki sürücü belgesi değişim işlemi oldukça basit ve hızlı. Yoğunluğa takılmamak için son günleri beklemeden harekete geçmeniz yeterli.
Randevu Alın: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) resmi web sitesi olan nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199'u arayarak size en yakın nüfus müdürlüğünden randevu alın.
Gerekli Belgeleri Hazırlayın:
Eski tip sürücü belgeniz
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınız (veya geçerli pasaport)
Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
Yetkili bir sağlık kuruluşundan alınmış "Sürücü olur" sağlık raporu
Ücreti Ödeyin: Ehliyet yenileme 2025 yılı için belirlenen ücret, son tarihten önce başvuranlar için yalnızca 15 TL'dir (13 TL değerli kâğıt bedeli + 2 TL vakıf payı). Eğer son tarihi kaçırırsanız, sıfırdan ehliyet alma ücreti olan yaklaşık 7.438 TL'yi ödemek zorunda kalabilirsiniz.
Başvurunuzu Tamamlayın: Randevu gününde belgelerinizle birlikte nüfus müdürlüğüne giderek başvurunuzu tamamlayın. Yeni ehliyetiniz yaklaşık bir hafta içinde PTT kargo ile adresinize teslim edilecektir. Bu süreçte size verilecek olan geçici sürücü belgesi ile yasal olarak araç kullanmaya devam edebilirsiniz.