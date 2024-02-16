Erzincan'da toprak altında kalanların isimleri belli oldu! 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan maden sahasında toprak kayması meydana gelmişti. Olay esnasında sahada olan 9 işçi toprak altında kalmıştı. İşçilerin toprak altından çıkarılması için ekiplerin çalışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İşçilerin kimlikleri belli oldu:

Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Adnan Keklik, Uğur Yıldız, Kenan Öz ve Ramazan Çimen.

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, “13.02.2024 saat 14.28’de meydana gelen toprak kayması sonucu enkaz altında kalan 9 insanımız için olay anından şu ana kadar İliç'te, umutla ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprak altında kalan canların aileleriyle sürekli iletişim halindeyiz; hem ziyaret ediyor hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Her koordinasyon toplantısı sonrası aileleri arayıp gelinen süreçle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Birlikte, dayanışma içinde, bu zor zamanları aşacağız” dedi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Maden sahasında yaşanan toprak kaymasına ilişkin olarakCumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan biri Kanada uyruklu toplam 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.

“İŞÇİLERİMİZİN ÜÇÜNÜN BİR LOKASYONUNDA 6’SININ DİĞER LOKASYONDA OLDUĞUNU TESPİT ETTİK”

Yaşanan olayın dördüncü gününde son durum hakkında açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bütün zorluklara, sıkıntılara ve risklere rağmen burada çok geniş kapsamlı bir faaliyet yürütüyoruz. Dün de ifade etmiştim hakikaten çok büyük bir heyelan. Yaklaşık 400 bin kamyonla taşıyabileceğimiz büyüklükteki bir alanda 9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arada bu arkadaşlarımız madencilerimizin işçilerimizin üçünün bir lokasyonunda 6’sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Ama dediğim belirlediğimiz noktalara inşallah bugün daha yoğun bir şekilde gireceğiz. Adeta tüm arkadaşlarımızı kahramanca bütün riskleri alarak AFAD'daki kardeşlerimiz bu kurtarma faaliyetine bugün daha yoğunluk verecekler. İnşallah ümit ediyorum bir netice alırız” dedi.