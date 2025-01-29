Son dakika: Bakan Tunç'tan önemli açıklama: 'Görüşmeyi izinsiz yayınlamak suçtur'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan üç gazeteci hakkında açıklama yaparak; “Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesi var, izinsiz yayınlarsanız bu suç olur” dedi.

Bilirkişi ile telefon konuşmasını izinsiz paylaştıkları gerekçesiyle Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, gazeteci Seda Selek ve Barış Pehlivan gözaltına alındı. Gözaltındaki üç gazeteci adliyeye sevk edilirken; Konuya ilişkin Adalet Bakanı'ndan açıklama geldi.

EKREM İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

AK Parti grup toplantısı öncesi açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu'nun sözlerini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi, ardından gözaltına alınan gazetecilere yönelik açıklama yaptı.

"GAZETECİLİK FAALİYETİ İLE KİMSE GÖZALTINA ALINMAZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında; “Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma var bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var, karşı tarafın savunmadan yayınlarsanız bu suç olur” ifadelerini kullandı.

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