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Erdoğan'dan İran'ın Hürmüz Boğazı cevabı: Kapatacağına asla ihtimal vermiyoruz!

Erdoğan İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağına dair iddiaları cevapladı: "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması büyük sıkıntı oluşturur. Biz, İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz"

Erdoğan'dan İran'ın Hürmüz Boğazı cevabı: Kapatacağına asla ihtimal vermiyoruz!
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Erdoğan'dan İran'ın Hürmüz Boğazı cevabı: Kapatacağına asla ihtimal vermiyoruz!

Erdoğan İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağına dair iddiaları cevapladı: "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması büyük sıkıntı oluşturur. Biz, İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına yönelik iddialar için "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması büyük sıkıntı oluşturur. Biz, İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz. Bizim doğal gazımızı kesme gibi bir durumun olacağına asla ihtimal dahi vermiyoruz. Şu anda İran'dan doğal gazımız geliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

Erdoğan'dan İran'ın Hürmüz Boğazı cevabı: Kapatacağına asla ihtimal vermiyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GAZETECİDEN "HÜRMÜZ" SORUSU

Uçakta bir gazeteci, Erdoğan'a " Hürmüz Boğazı'nın kapacağı iddiaları üzerine enerjide küresel kriz beklentisi yaşandı. Biz şu an kendi kaynaklarımızla enerjide tam bağımsızlık noktasına doğru ilerliyoruz. Olası bu tarz küresel enerji krizlerinde Türkiye, böyle fırtınalı ortamları kendi yerli imkanlarıyla atlatabilecek seviyeye nasıl gelir?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan'dan İran'ın Hürmüz Boğazı cevabı: Kapatacağına asla ihtimal vermiyoruz!

"İRAN'IN BÖYLE BİR ADIM ATMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı şu şekilde; "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması büyük sıkıntı oluşturur. Biz, İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz. Son gerilim enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye olarak biz kendi enerji kaynaklarımızı artırmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Gabar'daki petrolden Karadeniz'deki doğal gaza kadar birçok noktada üretim yapıyor ve bunu artırmaya gayret ediyoruz. Diğer taraftan da petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerimizi ciddiyet ve kararlılıkla sürdürüyoruz.

"ENERJİ BAKANIMLA GÖRÜŞTÜM, O DA MUHATABIYLA TEMAS KURDU"

Enerjide tam bağımsız olma hedefiyle ithalatımızı düşürmek, üretimimizi artırmak için çaba içindeyiz. Nihai hedefimiz ise Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide ihracatçı bir ülke haline getirmektir. Yaşananlar enerjinin ülkeler için beka meselesi olduğunu ayan beyan ortaya koymuştur. İki gün önce bir dedikodu yayıldı, dediler ki; "İran doğalgazı kesti." Bu konuyu derhal Enerji Bakanımla görüştüm; o da muhatabıyla temas kurdu. Aslında böyle bir durum yok. Biz ayrıca İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmemizi yaptık. Bizim doğal gazımızı kesme gibi bir durumun olacağına asla ihtimal dahi vermiyoruz. Şu anda bizim İran'dan doğal gazımız geliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok."

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