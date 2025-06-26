Zohran Mamdani kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi dine mensup, hangi partili

Üniversitedeki son yılında Mamdani, İsrailli akademik ve kültürel kuruluşlara yönelik boykot çağrısında bulundu. O dönemde üniversite rektörünün tepkisini çeken Mamdani, 2014 tarihli üniversite dergisinde yayımlanan yazısında okulun İsrail ile olan bağlarını kesmesini talep etti.

Mamdani, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından 8 Ekim 2023’te yaptığı açıklamada, "Netanyahu’nun savaş ilanı, İsrail hükümetinin Gazze’nin elektriğini kesme kararı ve Knesset üyelerinin yeni bir Nekbe çağrıları, önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla şiddet ve acıya yol açacaktır." ifadeleriyle Tel Aviv hükümetini sert şekilde eleştirmişti.

Hint asıllı Müslüman aday Mamdani, Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketini (BDS) de desteklediğini belirtmekten kaçınmıyor.

X hesabından Mayıs 2021'de yaptığı paylaşımda Mamdani, "Vergilerimizle maaşlarını ödediğimiz seçilmiş yetkililer, bizi temsil etmek yerine İsrail'e ücretli gezilere gidiyorlar." ifadeleriyle ABD'li siyasileri eleştirmişti.

Aynı zamanda Mamdani, daha önce İsrail'in kuruluşunun 77. yıldönümünü tanıyan eyalet meclis kararına imza atmayı reddetmişti.