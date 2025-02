Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Terör örgütü sloganıyla polise saldırdılar

"CHP SEÇMENİNE BİR KEZ DAHA ALLAH SABIR VERSİN DİYORUM"

CHP'ye bakarak bedavadan siyasi komedi izleme hakkına saygı da duymak lazım. Demokrasilerde muhalefetin de en az iktidar kadar önemli olduğuna inanan bir siyasetçi olarak bu iç karartıcı tablodan ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Bir umut kırıntısıyla bu partiye ve yöneticilerine bakıp da iç geçiren CHP seçmenine bir kez daha Allah sabır versin diyorum.

İktidar kazanmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin anlayışına sahip muhalefetle mücadelemizi hukuk ve demokrasi içinde sürdüreceğiz. Rüzgar gülü misali bir o yana bir bu yana dönen bu omurgasız siyaset anlayışının maskesini her platformda indirmeye devam edeceğiz.

"22 SENE BOYUNCA ÖNÜMÜZE SAYISIZ ENGEL ÇIKARDILAR"

Biz 22 yıl boyunca milletimizin onurunu korumak, bu ülkenin itibarını yükseltmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Ülkemiz iri olsun, milletimiz diri olsun, yüreğimiz bir ve beraber olsun diye gerçekten çok büyük emek verdik. Milletin emanetini taşıdığımız her günü, her saati, her anı ülkemize ve milletimize aşkla hizmet etmeye adadık. Nelerle karşılaştığımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. 22 sene boyunca önümüze sayısız engel çıkardılar. Darbeden sokak terörüne kadar. Ellerinin altında ne varsa hepsini birden deneyerek bizi yolumuzdan alıkoymak istediler. Provokasyonlarla üzerimize geldiler, terör örgütleriyle üzerimize geldiler, vesayet güçleriyle üzerimize geldiler. Hukuku zorlayarak, hukuku çiğneyerek üzerimize geldiler. Alçakça iftiralarla, asılsız ithamlara, yalanla, dolanla, manipülasyonla üzerimize geldiler. Hiçbirine eyvallah demedik, faşizme boyun eğmedik. Sokak terörüne teslim olmadık, zorbalıklar karşısında geri adım atmadık. Haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında sinmedik. Milletin sandıkta tecelli eden iradesine canımız pahasına sahip çıktık. Çünkü biz şahsi menfaatleri değil, milletin ve memleketin menfaatlerini korumaya talip olduk. Çünkü biz Aziz milletimize hizmetkârlık etmeye talip olduk. Sadece bunun için siyaset yaptık. Allah'ın izniyle bundan da asla ve asla taviz vermeyeceğiz.

"BİZ UZUN VE İNCE BİR YOLDA YÜRÜYORUZ"

85 milyon bizimle olduğu müddetçe demokrasimizi güçlendirmeye, milletin muazzez iradesine uzanan kirli elleri kırmaya devam edeceğiz. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Biz uzun ve ince bir yolda yürüyoruz. Bu yolun zorlu olduğunu, çetin olduğunu, engellerle ve tuzaklarla dolu olduğunu çok iyi biliyoruz.

Ne diyor merhum Mehmet Akif? "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki, hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun? Meğer ki, harbe giden son nefer şehid olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordusu, bulutlar, donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa âfâkı, bir kızıl sarsar. Değil mi, cephemizin sinesinde iman bir? Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir? Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz."

İnşallah biz de son nefesimize kadar Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet yolundan ayrılmayacağız. Bu kutlu yolda sapmadan, eğilmeden, bükülmeden dimdik yürüyeceğiz.

"MANİSA'YA TOPLAM 560 MİLYAR LİRA TUTARINDA KAMU YATIRIMI YAPTIK"

Bu anlayışla son 22 yılda Manisa'ya bugünün rakamlarıyla toplam 560 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 3,5 milyar lira, eğitimde 31 milyar lira, gençlik ve sporda 8,5 milyar lira, sosyal yardımlarda 74 milyar lira, sağlıkta 18 milyar lira, çevre ve şehircilikte 85 milyar lira, ulaştırmada 110 milyar lira, tarım ve ormanda, tarımsal hibe destekleri dahil 70 milyar lira, sanayi ve teknolojide verdiğimiz teşviklerle birlikte 13 milyar lira, enerjide kamu ve özel toplam 129 milyar lira, kültür ve turizmde 2 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte toplam 17 milyar lira yatırım yaptık.

Yaptığımız yatırımlarla üniversitemizi büyüttük, öğrenci sayısını arttırdık. İki stadyum dahil farklı branşlarda toplam 187 adet spor tesisini şehrimize kazandırdık. Toplam 2485 yataklı 29 hastane ve ek binalar dahil 80 sağlık tesisi inşa ettik. 400 yataklı Salihli Devlet Hastanemizin inşaatını yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete sunacağız. TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar toplam 11 bin 249 konut projesini hayata geçirdik. Bunlardan 9 bin 958 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1291 konutun yapımına devam ediyoruz. Manisa'da 7 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan altısını hizmete aldık. Ulu Cami ve Çevresi Millet Bahçesinin ise yapımı sürüyor.

"BÖLÜNMÜŞ YOL MESAFESİNİ 628 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Karayollarında Manisa'da 81 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 628 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 72 kilometreden 586 kilometreye yükselttik. Böylece yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. İnşa ettiğimiz Sabuncubeli Tüneliyle İzmir - Manisa arası ulaşım süresini 15 dakikaya indirdik. İzmir - Manisa yolunu, Manisa çevre yolunu, Salihli - Gölmarmara - Akhisar yolu ile Manisa - Akhisar - Balıkesir yolunu ve Akhisar - Soma - Bergama yolunu, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmete sunduk. Akhisar - Ayrım - Gördes - Demirci Yolu, Manisa otogarı Köprülü Kavşağı gibi 13 ayrı karayolu projemizin çalışmaları devam ediyor.

Demiryollarında il sınırlarındaki mevcut 349 kilometrelik konvansiyonel hattın tamamını yeniledik ve bakımını yaptık. Bandırma - Balıkesir - Manisa ve Manisa - Akhisar - Çalıköy arasındaki demiryolu hatlarını elektrikli ve sinyalli hale getirerek modernize ettik. Akhisar'a yeni bir gar binası inşa ettik. Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında Manisa'yı da hızlı tren ile tanıştıracağız. Yapımına süratle devam ettiğimiz hattı inşallah 2027 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı bittiğinde, Ankara - İzmir demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate düşecek. Ankara - Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya inecek.

Manisa'ya 34 baraj, 78 sulama tesisi, 77 taşkın koruma tesisi, 13 gölet gibi yatırımlardan oluşan toplam 224 tesis inşa ettik. İnşaat plan proje aşamasında olan 29 baraj, gölet, 33 sulama tesisi, 6 taşkın koruma tesisi, 3 içme suyu, atık su tesisi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimize 4 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 35 araştırma geliştirme merkeziyle 7 tasarım merkezi kurdurduk. Verdiğimiz teşviklerle tamamlanan 1386 özel sektör projesinde 194 milyar lira yatırım gerçekleşti. Ayrıca 58 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Dört bir yanını doğal gaz ile buluşturduğumuz Manisa'mızın Köprübaşı ilçesine bu yıl içinde doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz.