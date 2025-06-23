Bakan Ersoy açıkladı: Türkiye, dünya turizminde bakın kaçıncı sıraya yükseldi?

2024 yılında toplam 62.3 milyon ziyaretçi

“Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün verileriyle, Türkiye’nin dünya turizmindeki yeri daha da güçlenmiş oldu. 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle beşincilikten dördüncülüğe yükselerek bu alandaki başarımızı bir kez daha tescilledik. 2024 yılında toplam ziyaretçi sayımız ise 62.3 milyon kişi oldu" dedi.