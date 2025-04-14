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Milli sporcu gözaltında: Çocuklara taciz mesajları ifşa oldu!

Milli sporcu gözaltında: Artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlattı.

Milli sporcu gözaltında: Çocuklara taciz mesajları ifşa oldu!
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Milli sporcu gözaltında: Artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlattı. Güneş'in sosyal medya platformları üzerinden çocuklara cinsel içerikli mesaj attığı belirlendi ve hakkında gözaltı kararı verildi.

Milli sporcu gözaltında: Çocuklara taciz mesajları ifşa oldu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Milli sporcu gözaltında: Çocuklara taciz mesajları ifşa oldu!

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, çocuklara sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli mesaj attığını belirlediği Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlattı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Milli sporcu gözaltında: Çocuklara taciz mesajları ifşa oldu!

ALİ EFE GÜNEŞ KİMDİR?

Milli sporcu Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005 doğumlu Türk artistik buz patencisidir. Ankara'da doğup büyüyen Güneş, bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışmaktadır. 2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etmiştir.?

Kaynak:AA

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