Emeklilere müjde! PTT'de emeklilere dev indirim kampanyası! İşte istenen şartalar

Emeklilere müjdeli haber PTT tarafından duyuruldu.
PTT'nin yaptığı kampanya ile emekliler kargo ve kurye gönderimlerinde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecek.
Bu avantajlı kampanyadan yararlanabilmek için en yakın PTT şubesine gitmeniz gerekiyor.
İşte istenilen şartlar...
Emekliler kargo ve kurye hizmetinden yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilmeleri için PTT tarafından istenilen şartlar şu şekildedir:
Emekliler, T.C. Kimlik Numaraları ile aylık maksimum 5 kez bu indirimden yararlanabilecek.
İndirim, sadece yurt içi standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerinde geçerli olacaktır.
Ek hizmetler ve ambalaj malzemeleri kampanya kapsamı dışındadır.