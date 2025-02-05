Emeklilere müjde! PTT'de emeklilere dev indirim kampanyası! İşte istenen şartalar

PTT geçen yıl olduğu gibi bu yılda emeklileri unutmayarak sevindiren dev indirim kampanyası düzenlediğini duyurarak, kampanya şartlarını da açıkladı.

1 6 Emeklilere müjdeli haber PTT tarafından duyuruldu. PTT'nin yaptığı kampanya ile emekliler kargo ve kurye gönderimlerinde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecek. 2 6 Bu avantajlı kampanyadan yararlanabilmek için en yakın PTT şubesine gitmeniz gerekiyor. İşte istenilen şartlar... 3 6 EMEKLİ KARGO VE KURYE HİZMETİ YÜZDE 20 İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NELERDİR? Emekliler kargo ve kurye hizmetinden yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilmeleri için PTT tarafından istenilen şartlar şu şekildedir: 4 6 Emekliler, T.C. Kimlik Numaraları ile aylık maksimum 5 kez bu indirimden yararlanabilecek. 5 6 İndirim, sadece yurt içi standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerinde geçerli olacaktır. 6 6 Ek hizmetler ve ambalaj malzemeleri kampanya kapsamı dışındadır.





