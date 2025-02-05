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Emeklilere müjde! PTT'de emeklilere dev indirim kampanyası! İşte istenen şartalar

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Emeklilere müjde! PTT'de emeklilere dev indirim kampanyası! İşte istenen şartalar
PTT geçen yıl olduğu gibi bu yılda emeklileri unutmayarak sevindiren dev indirim kampanyası düzenlediğini duyurarak, kampanya şartlarını da açıkladı.
Emeklilere müjde! PTT'de emeklilere dev indirim kampanyası! İşte istenen şartalar 1 16

Emeklilere müjdeli haber PTT tarafından duyuruldu.

PTT'nin yaptığı kampanya ile emekliler kargo ve kurye gönderimlerinde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecek.

Emeklilere müjde! PTT'de emeklilere dev indirim kampanyası! İşte istenen şartalar 2 26

Bu avantajlı kampanyadan yararlanabilmek için en yakın PTT şubesine gitmeniz gerekiyor.

İşte istenilen şartlar...

Emeklilere müjde! PTT'de emeklilere dev indirim kampanyası! İşte istenen şartalar 3 36

EMEKLİ KARGO VE KURYE HİZMETİ YÜZDE 20 İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NELERDİR?

Emekliler kargo ve kurye hizmetinden yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilmeleri için PTT tarafından istenilen şartlar şu şekildedir:

Emeklilere müjde! PTT'de emeklilere dev indirim kampanyası! İşte istenen şartalar 4 46

Emekliler, T.C. Kimlik Numaraları ile aylık maksimum 5 kez bu indirimden yararlanabilecek.

Emeklilere müjde! PTT'de emeklilere dev indirim kampanyası! İşte istenen şartalar 5 56

İndirim, sadece yurt içi standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerinde geçerli olacaktır.

Emeklilere müjde! PTT'de emeklilere dev indirim kampanyası! İşte istenen şartalar 6 66

Ek hizmetler ve ambalaj malzemeleri kampanya kapsamı dışındadır.

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