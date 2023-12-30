Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür hoca çok kritik açıklama yaptı

Elazığ merkezinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Naci Görür deprem sonrasında kritik bir açıklama yaptı.

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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür hoca çok kritik açıklama yaptı

AFAD, saat 16.26'da Elazığ merkezinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadığını bildirdi. Depremin derinliği 9.36 kilometreydi.

Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin büyüklüğü 4.4, derinliği 6.6 km idi.Kent merkezinde, ilçelerde ve çevre illerde deprem hissedildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi" dedi. "Geçmiş olsun" diye konuştu.

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Naci Görür'den Açıklama

Prof. Dr. Naci Görür de bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı Görür, "Elazığ Küllük'te 4,4 deprem oldu" dedi. Depremin meydana geldiği yer, DAF'ın Sivrice ile Malatya arasındaki bölümüdür. 6 Şubat depreminde bu kesim muhtemelen stres transferi ile yüklendi. Bu bölgedeki yükleme nedeniyle bu deprem de küçük. Elazığ'da afet boyutunda bir deprem olacağını tahmin etmiyorum. Endişelenmenize gerek yok. "Sevgiyle" dedi.

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