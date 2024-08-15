Ekol TV kimin, sahibi kim? Ekol TV frekans numaraları 2024

Televizyon tartışma programlarının önemli isimlerinden biri olan Avukat Prof. Dr. Ersan Şen tarafından kurulan ve daha sonra Mübariz Mansimov’a devredilen Ekol TV’nin yeniden el değiştirdiği iddia edildi.

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Ekol TV kimin, sahibi kim? Ekol TV frekans numaraları 2024

2024 yeni yayın döneminde özellikle spor programlarıyla öne çıkmaya başlayan EKOL TV vatandaşlar tarafından "Ekol TV kimin, sahibi kim? Ekol TV frekans numaraları 2024" diye araştırılmaya başlandı. İşte EKOL TV'nin sahibi ve frekans numaraları.

EKOL TV'NİN SAHİBİ KİM?

Ekol TV’nin, yeni nesil içerik platformu GAİN’i de satın alarak medya sektörüne hızlı bir giriş yapan Rams Türkiye Grubu’na devredildiği öne sürülüyor.

Kulislerde, satışın nedeninin kanalın Mansimov’un beklentilerini karşılayamaması olduğu konuşuluyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, yakın zamanda kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı belirtiliyor.

Rams Türkiye Grubu, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin yanı sıra mobilya ve sağlık alanlarında da faaliyet gösteriyor. Ramazan Bülbül tarafından kurulan bu şirket, 10’dan fazla şehirde 10 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

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EKOL TV FREKANSLARI 2024

EKOL TV HD Kanalı GÜNCEL Türksat Frekansı
EKOL TV HD kanalının Türksat T4A uydusu üzerindeki frekans bilgileri en son 15.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, şu şekildedir:

Kanal Adı EKOL TV HD
Frekansı 11837
Polarizasyon Değeri V - Dikey
Kapsama Batı
SR 30000
FEC 2/3
Paket İsmi TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36
Tip HD
Kategori HABER - Tüm Haber Kanalları
Şifre Şifresiz
Güncelleme 15.08.2024

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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