2024 yeni yayın döneminde özellikle spor programlarıyla öne çıkmaya başlayan EKOL TV vatandaşlar tarafından "Ekol TV kimin, sahibi kim? Ekol TV frekans numaraları 2024" diye araştırılmaya başlandı. İşte EKOL TV'nin sahibi ve frekans numaraları.

EKOL TV'NİN SAHİBİ KİM?

Ekol TV’nin, yeni nesil içerik platformu GAİN’i de satın alarak medya sektörüne hızlı bir giriş yapan Rams Türkiye Grubu’na devredildiği öne sürülüyor.

Kulislerde, satışın nedeninin kanalın Mansimov’un beklentilerini karşılayamaması olduğu konuşuluyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, yakın zamanda kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı belirtiliyor.

Rams Türkiye Grubu, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin yanı sıra mobilya ve sağlık alanlarında da faaliyet gösteriyor. Ramazan Bülbül tarafından kurulan bu şirket, 10’dan fazla şehirde 10 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

EKOL TV FREKANSLARI 2024

EKOL TV HD Kanalı GÜNCEL Türksat Frekansı

EKOL TV HD kanalının Türksat T4A uydusu üzerindeki frekans bilgileri en son 15.08.2024 tarihinde güncellenmiş olup, şu şekildedir:

Kanal Adı EKOL TV HD

Frekansı 11837

Polarizasyon Değeri V - Dikey

Kapsama Batı

SR 30000

FEC 2/3

Paket İsmi TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36

Tip HD

Kategori HABER - Tüm Haber Kanalları

Şifre Şifresiz

Güncelleme 15.08.2024