Benfica'ya imza atan Mourinho'dan Fenerbahçe için şok sözler: Fenerbahçe hataydı, kendi seviyeme geri döndüm
Yayınlanma:
19 Eylül 2025 11:01
Fenerbahçe'den 15 milyon Euro tazminat alarak fazla vakit geçirmeden Şampiyonlar Ligi play-off turunda elendiği Benfica'ya imza atan Jose Mourinho, imza töreninde Fenerbahçe ile ilgili şok ifadelerde bulundu.
Fenerbahçe’den ayrılan Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak yeni görevine başladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan maç sonrası görevine son verilen Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu.
Portekizli çalıştırıcı, Bruno Lage'in görevine son verilmesinin ardından Benfica'nın başına geçti.
Yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Jose Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"HİÇBİR KULÜP BENİ BENFICA'NIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK KADAR MOTİVE ETMEDİ"
"Benfica'da olduğum için çok mutluyum. Benfica taraftarlarının bir temsilcisi olarak, teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp, beni Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar motive etmedi. Benfica için, buradaki görevim yaşayacağım! Benfica'nın DNA'sı kazanmaktır."
"BENFICA İSTANBUL'DA 10 KİŞİ OYNAMASINA RAĞMEN OLUMLU SONUÇ ALAN TAKIMDIR"
"Her zaman kazanamayız ancak iki gün önce olduğu gibi kaybedemeyiz! Bu, Benfica değil! Benfica, Fenerbahçe'ye karşı 30 dakika eksik oynayan, İstanbul'da bir oyuncu eksik olmasına rağmen olumlu sonuç elde eden takımdır.
Benim kendimi gördüğüm Benfica budur! "Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin teknik direktörüyüm.
"FENERBAHÇE'YE GİDEREK HATA YAPTIM"
"Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ancak son güne dek elimden geleni verdim. Benfica'ya dönerek, kendi seviyeme de geri döndüm."