Başkan Erdoğan'dan gece yarısı çok önemli atamalar! Milli güvenlik kurulu genel sekreterliğine Okay Memiş getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarı çok önemli atama kararnamelerine imza atarak resmi gazetede yayımlandı. Buna göre, AFAD Başkanı Okay Memiş Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine atandı. AFAD Başkanlığına ise Ali Hamza Pehlivan atandı. İşte diğer tüm atamalar.

1 9 AFAD BAŞKANLIĞINA PEHLİVAN ATANDI Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da Okay Memiş'ten boşalan AFAD Başkanlığı görevine getirildi. Pehlivan, Mayıs 2022'den bu yana Mersin Valisi olarak görev yapıyordu. Mersin Valiliğine, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Göç İdaresi Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı. 2 9 OKAY MEMİŞ KİMDİR? Okay Memiş, 1970 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Memiş, 1992'de Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Memiş, Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak görev aldı. Kısa bir süre İçişleri Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak çalışan daha sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak atanan Memiş, 2016-2018'de Gümüşhane Valiliği, 2018-2023'te Erzurum Valiliği yaptı. Memiş, 11 Ağustos 2023'ten beri AFAD Başkanı olarak görev yapıyordu. İyi derecede İngilizce bilen Memiş, evli ve iki çocuk babası. 3 9 AFAD BAŞKANLIĞINA PEHLİVAN ATANDI Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da Okay Memiş'ten boşalan AFAD Başkanlığı görevine getirildi. Pehlivan, Mayıs 2022'den bu yana Mersin Valisi olarak görev yapıyordu. Mersin Valiliğine, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Göç İdaresi Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı. 4 9 BÜYÜKELÇİ ATAMALARI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi olarak Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi olarak ise Ufuk Ulutaş atandı. BASIN İLAN KURUMUNA İLİŞKİN ATAMA KARARLARI Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar atandı. Söz konusu atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yapıldı. 5 9 6 9 7 9 8 9 9 9



