Ünlü sanatçı Edip Akbayram'dan kötü haber: Düşme sonucu iç kanama geçiren sanatçı yoğun bakımda! Son durumu nasıl?

Ünlü ses sanatçısı Edip Akbayram, düşerek geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı... Akbayram'ın kızı açıklamalarda bulundu...

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, düşerek geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda olan ünlü şarkıcının sağlık durumu merak ediliyor. Hastane yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan Edip Akbayram yoğun bakıma alındı. Akbayram'ın tedavisine devam ediliyor. Akbayram'ın ailesi ve sevenleri ise hastaneye akın etti.

EDİP AKBAYRAM SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kızı Türkü Akbayram, "Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi" dedi.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Türk halk müziği ve özgün müzik türlerinde birçok unutulmaz esere imza atan Edip Akbayram, 1950 yılında Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun olan Akbayram, 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi.

1972 yılında Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile, Günaydın Gazetesi'nin yeniden düzenlemeye başladığı Altın Mikrofon yarışmasıyla yurt çapında üne kavuştu. "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu Rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. 1979 yılında Ayten hanımla evlenen sanatçının bu evliliğinden Ozan adında bir oğlu ve Türkü adında bir kızı var.

Haberin Devamı

CHP'liler birbirine mi düştü: İmamoğlu'ndan 'Pışşık'lı mesaj kime geldi?

Son dakika! Ankara Polatlı'da bir inşaatta göçük meydana geldi! Ölü ve kayıp var!

Şişli'de 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip katletmişti: O, sanığın cezası belli oldu!