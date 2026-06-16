Ece İrtem'in annesi açık açık anlattı: O gece alkolle birlikte...

Kadıköy'deki evinde 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İrtem'in annesi açık açık anlattı: ''O gece alkolle birlikte...''

Emniyetteki ifadesine ulaşılan acılı anne Nuriye İrtem, kızının o gece aşırı alkollü olduğunu, ağır antidepresan ilaçlar kullandığını ve onu kendi elleriyle yatağına yatırdığını söyledi.

Kızılcık Şerbeti dizisinin Işıl'ı Ece İrtem'in doğum gününden sadece bir gün sonra gelen ani vefatı Türkiye'yi yasa boğmuştu. Soruşturma devam ederken, Show TV’de yayınlanan "Cansu Canan ile Yeni Sayfa" programında, genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem’in emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. Acılı annenin ifadesi, trajik gecenin perde arkasını araladı.

"PASTA KESİP EĞLENDİK, EVE DÖNDÜK"

Anne Nuriye İrtem, kızının hayatını kaybettiği doğum günü gecesini kronolojik olarak şu sözlerle anlattı:"Saat 17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum."

KAHVALTIYA ÇAĞIRDIĞINDA ACI GERÇEKLE KARŞILAŞTI

Kızının sabah uyanmaması üzerine odasına girdiğini belirten acılı anne, karşılaştığı kahreden manzarayı şu sözlerle ifade etti:"Sabah kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu, aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu."

Haberin Devamı

CENAZE PROGRAMI DEĞİŞTİ, KUŞADASI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Daha önce memleketi İzmir’de defnedileceği açıklanan Ece İrtem'in cenaze törenine ilişkin detaylar da netleşti. Yapılan son planlamaya göre genç oyuncu, yarın (Çarşamba günü) Kuşadası'nda düzenlenecek olan dini törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanacak.



Silivri soruşturmasında itiraflar peş peşe döküldü! ''Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim...''

Aday olacak mı? Erdoğan 2028 seçimi için ilk kez açıklama yaparak tarih verdi!

Eşini AK Parti'ye üye olduğu için boşayan adam sosyal medyada gündem oldu!