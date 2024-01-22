İngilizce öğretmeni nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı! O öğretmen o anları anlattı

Kırklareli'nde bir öğrencinin nefes borusuna kaçan yemek Heimlich manevrasıyla çıkarıldı. Kurtarma anı ise okulun güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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İngilizce öğretmeni nefes borusuna yemek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı! O öğretmen o anları anlattı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki geçtiğimiz hafta Emrullah Efendi Ortaokulunda bir öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Durumu fark eden İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik, hızlıca en arka sıradaki öğrencisini kavrayarak sınıfın dışına aldı ve Heimlich manevrası ile müdahale etti.

Öğretmen Çelik, Heimlich manevrası ile öğrencinin nefes almasını sağlamasının ardından öğrencisi ile duygusal bir sarılma yaşadı. Heimlich manevrası ile öğrencisini kurtaran öğretmen Rezzan Çelik, bu müdahale yöntemini hem kendi tedbir amaçlı araştırarak öğrendiğini hem de Bakanlık aracılığıyla kurumlara verilen ilk yardım eğitiminde konu hakkında bilgi sahibi olduğunu aktardı. İngilizce öğretmeni Rezzan Çelik, o anları şöyle anlattı:

“Çok zor bir andı”

“Dersin son 5-6 dakikasıydı. Ben deftere bakıyordum. Bir anda panikli bir ’öğretmenim’ sesi duydum. Kafamı kaldırdığımda 6. Sınıf öğrencimizin yüzü bembeyazdı ve en arka sıradaydı. Koşarak onu aldım, sınıfın içinde yapmayı düşünmedim. Çünkü nereye varacağı belli olmadığı için Allah korusun çocuklar ile alakalı bir sorun olmasını istemedim. Kapıya çıkardım ve hızlıca müdahale etmeye başladım. İlk saniyeler hiç sesi çıkmıyordu. Sonra hızlandım baskıyı arttırdım. Şanslıydım çünkü öğrenci vücut yapıma göre zayıf bir öğrenciydi. Kolayca kavrayabildim, hâkim olabildim. Düşündüğümden uzun sürdü, daha çabuk çıkacağını düşünmüştüm.

Daha sonra çıktığını fark ettim, hafifledi. Yüzünü dönüp baktığında ’oh’ dercesine bir bakış vardı. Birbirimize sarıldık. Sonrasında ne yaptığımı hatırlamıyorum aşağı indiğimde. İndim ve kendime baktım. Çok zor bir andı. Normalde soğukkanlıyımdır ama insan sonunu ister istemez düşünüyor. Hatta o anda manevrada kafasını aşağı eğmesi gerekiyor, ama çocuk o anda nefes almaya çalıştığı için yukarı kaldırıyor. Ben de uyarıyordum o sırada eğmesi için. En son olmayınca başını da aşağı doğru bastırdım ve birkaç saniye sonra çıktı.”

“Herkesin öğrenmesi lazım”

İlk yardım eğitiminin önemine ve nasıl öğrendiği konusuna da değinen Rezzan Öğretmen, “Öğrenciler ile gittiğimiz bakanlığın sağladığı ilk yardım eğitiminin çok faydası oldu. Öncesinde de ben kendim araştırarak öğrenmiştim acil durumlar konusunda biraz paniğimdir. Tabii ki uygulamalı eğitim daha iyi oldu. Bu sadece okullar için geçerli değil herkesin öğrenmesi lazım. Yolda yürürken de biri denk gelebilir ailemizden biri de bu duruma düşebilir. Bildiğim için şanslıydım” diyerek sözlerini tamamladı.

Okul Müdürü Yusuf Özdemir de konu hakkında açıklamada bulunarak, “Rezzan öğretmenin gayreti sonucu öğrencimizi zor bir durumdan kurtarmasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Memnuniyet verici bir olay. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza örnek olmalı. Haliyle eğitimde sadece 4 duvar arasında bilgi yüklemekten ziyade çocukların her türlü dertleri ve sorunlarıyla ilgilenecek seviyede olması hocamızın bizi kurumsal olarak çok gururlandırdı kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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