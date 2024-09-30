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Faiz oranlarında flaş değişiklik! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

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Faiz oranlarında flaş değişiklik! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Mevduat faiz oranları değişti. Peki hangi banka 100 bin TL'ye ne kadar faiz veriyor?
Faiz oranlarında flaş değişiklik! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? 1 16

Eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı nedeniyle bankalarda mevduat faizi oranları da güncellendi. Bankalar, yatırımcılara aylık vadeyle yüzde elli beşe kadar faiz vermeye başladı. Hangi banka mevduat faizi veriyor? Bankaların mevduat faiz oranları aşağıdaki gibidir.

En Yüksek Mevduat Faizlerini Sunan Bankalar

Eylül 2024'ten itibaren ana para 100 bin liraya kadar olan aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankaları sizler için derledik.

Faiz oranlarında flaş değişiklik! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? 2 26

İNG BANK

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL

Net Kazanç: 4.286,34 TL

Faiz oranlarında flaş değişiklik! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? 3 36

TÜRKİYE FİNANS

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL

Net Kazanç: 4.286,34 TL

Faiz oranlarında flaş değişiklik! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? 4 46

TEB

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL

Net Kazanç: 4.367,21 TL

Faiz oranlarında flaş değişiklik! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? 5 56

ANADOLUBANK

Faiz oranı: Yüzde 55

Vade Sonu Tutar: 104.843,75 TL

Net Kazanç: 4.843,75 TL

Faiz oranlarında flaş değişiklik! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? 6 66

HSBC

Faiz oranı: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 104.124,59 TL

Net Kazanç: 4.124,59 TL

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