Faiz oranlarında flaş değişiklik! 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı nedeniyle bankalarda mevduat faizi oranları da güncellendi. Bankalar, yatırımcılara aylık vadeyle yüzde elli beşe kadar faiz vermeye başladı. Hangi banka mevduat faizi veriyor? Bankaların mevduat faiz oranları aşağıdaki gibidir.En Yüksek Mevduat Faizlerini Sunan BankalarEylül 2024'ten itibaren ana para 100 bin liraya kadar olan aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankaları sizler için derledik.
İNG BANK
Faiz oranı: Yüzde 53
Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL
Net Kazanç: 4.286,34 TL
TÜRKİYE FİNANS
TEB
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL
Net Kazanç: 4.367,21 TL
ANADOLUBANK
Faiz oranı: Yüzde 55
Vade Sonu Tutar: 104.843,75 TL
Net Kazanç: 4.843,75 TL
HSBC
Faiz oranı: Yüzde 51
Vade Sonu Tutar: 104.124,59 TL
Net Kazanç: 4.124,59 TL