Doğal gaza zam haberi: 2 Temmuz'dan itibaren o fiyat geçerli olacak!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiğini bildirdi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, doğal gazda yapılan tarife değişiklikleri 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Buna göre, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artışa gidildi.

DOĞAL GAZ PİYASALARINDAKİ SON DURUM

21'inci yüzyılın ilk çeyreği sona ererken, küresel enerji arzı ve güvenliği, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Son yıllarda yaşanan savaşlar, siyasi kararlar ve ekonomik dalgalanmalar, özellikle hidrokarbon kaynakları sınırlı olan ülkeleri yeni enerji kaynaklarına yönelmeye zorluyor.

Enerji jeopolitiğinde yaşanan bu kırılmaların başlıca nedenleri arasında Rusya-Ukrayna savaşı, OPEC ülkelerinin petrol arzını kısıtlaması, gelişmiş ülkelerin gerçekçi olmayan sıfır emisyon hedefleri, ABD'nin stratejik rezerv satışları ve enerji üretimindeki yavaş kapasite artışı öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş, Avrupa’nın enerji arzını doğrudan etkiliyor. Avrupa’ya doğal gaz taşıyan dört ana hattan biri olan Kuzey Akım 1 ve 2, Baltık Denizi üzerinden geçiyor. Ancak bu hatlarda savaş sonrası meydana gelen sızıntılar nedeniyle kapasite tam olarak kullanılamıyor.

Ukrayna üzerinden geçen “Kardeşlik Hattı” ise çatışmalar nedeniyle neredeyse tamamen devre dışı kalmış durumda. Buna karşın, Türkiye üzerinden geçen Türk Akımı ve Mavi Akım boru hatlarında herhangi bir güvenlik riski bulunmuyor; bu hatlar şu an sorunsuz şekilde çalışıyor.

Avrupa Birliği, üç ana doğalgaz hattının tam kapasite çalışmaması nedeniyle daha pahalı ve lojistik açıdan riskli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikine yönelmiş durumda. Ancak İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki statükoyu tek taraflı değiştirme girişimi, enerji piyasalarındaki kırılganlığı daha da artırıyor.

Türkiye, küresel enerji krizine karşı vatandaşlarını yüksek maliyetlerden korumak ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla önemli adımlar attı. Son üç yılda enerji faturalarına toplam 1 trilyon TL sübvansiyon sağlandı. Güncel doğal gaz faturalarında ise halen yüzde 44 oranında sübvansiyon uygulanıyor.

2002 yılında 100 metreküp doğalgazın asgari ücret içindeki payı yaklaşık yüzde 26 iken, bu oran bugün yüzde 5,9’a kadar gerilemiş durumda.

Türkiye, Sakarya Gaz Sahası’nda günlük doğal gaz üretimini 9,5 milyon metreküpe çıkardı. 2026’da bu miktarın 20 milyon m3, 2028’de ise 40 milyon m3 seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca 2025 yılı itibarıyla doğalgaz sübvansiyonlarının 200 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

Türkiye, LNG, yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımlarıyla Anadolu’yu bir enerji merkezi haline getirme vizyonunu sürdürüyor. Bu doğrultuda enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve uluslararası enerji geçiş yollarındaki stratejik konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalara hız verildi.

Bir devir kapanıyor! İlk silah bırakma on gün içinde: 2 Temmuz gazete manşetleri

Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak?

Çekirdek Kahve mi Filtre Kahve mi? Doğru Seçimi Yapın