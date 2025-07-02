Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtına; Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, güneyi 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden itibaren 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, gece 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.