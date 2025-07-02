  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda yurt geneli havanın açık olacağı sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı açıklanırken olumsuz bir hava olayının yaşanmayacağını duyurdu. İşte 2 temmuz 2025 ülke geneli il il hava durumu sıcaklıkları.
Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak? 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak? 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak? 3 310

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak? 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak? 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak? 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak? 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak? 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak? 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji il il hava durumu tahmin raporunu açıkladı: Bugün (2 Temmuz 2025) hava durumu nasıl olacak? 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtına; Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, güneyi 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden itibaren 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, gece 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT