Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasında mahkemeden flaş karar! O kişiler tahliye edildi!

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olup konuşulan ve ceza evinde olup tutuklu yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasında flaş gelişme yaşanarak tahliye kararları çıktı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasında mahkemeden flaş karar! O kişiler tahliye edildi!

Örgüt kurma ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da yargılandığı davada tahliye kararı geldi. Mahkemede Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

FLAŞ POLAT ÇİFTİ DAVASINDA MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR

Dilan Polat ile eşi Engin Polat davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Davayı uzun süredir yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, e Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini duyurdu.

"TAHLİYE EDİLECEKLER"

Erdinç paylaşımında "Polatlar'ın aylık tutukluluk değerlendirmesi tamamlandı. 4 Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Aralarında Sıla Doğu ve Can Dogu’nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti. Başka davadan tutukluluğu olmayan sanıklar cezaevinden tahliye edilecekler." ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Uraloğlu duyurdu! PTT'den emeklilere yüzde 20 indirim müjdesi
Bakan Uraloğlu duyurdu! PTT'den emeklilere yüzde 20 indirim müjdesi
Risk taşıyan 27 ilde girişler yasaklandı! İşte o iller ve tarihler
Risk taşıyan 27 ilde girişler yasaklandı! İşte o iller ve tarihler
Ankara’da korkutan deprem: Sarsıntı akşam saatlerinde yaşandı
Ankara’da korkutan deprem: Sarsıntı akşam saatlerinde yaşandı
Uzmanlar açık açık uyardı! Müsilaj'ın olduğu yerden sakın denize girmeyin
Uzmanlar açık açık uyardı! Müsilaj'ın olduğu yerden sakın denize girmeyin
Son Haberler
2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
Deniz Akkaya'nın kızının velayet davası sonuçlandı!
Deniz Akkaya'nın kızının velayet davası sonuçlandı!
Siyasi Liderler Kurban Bayramı'nı nerede geçirecek?
Siyasi Liderler Kurban Bayramı'nı nerede geçirecek?
Nagehan Alçı, her şeyi tek tek açıkladı! Rasim Ozan Kütahyalı, bana şiddet uyguladı, korkumdan boşanma davası açamadım
Nagehan Alçı, her şeyi tek tek açıkladı! Rasim Ozan Kütahyalı, bana şiddet uyguladı, korkumdan boşanma davası açamadım
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e büyük şok! 'Böyle giderse erken seçimi millet ister' demişti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e büyük şok! 'Böyle giderse erken seçimi millet ister' demişti
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı! İşte açıklanan oran...
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı! İşte açıklanan oran...
Çok Okunanlar
Nagehan Alçı, her şeyi tek tek açıkladı! Rasim Ozan Kütahyalı, bana şiddet uyguladı, korkumdan boşanma davası açamadım
Nagehan Alçı, her şeyi tek tek açıkladı! Rasim Ozan Kütahyalı, bana şiddet uyguladı, korkumdan boşanma davası açamadım
''Bu nasıl kafa müdür bey''? Bugün gazete manşetleri nelerdir? 14 Haziran Cuma hangi gazete ne başlık attı?
''Bu nasıl kafa müdür bey''? Bugün gazete manşetleri nelerdir? 14 Haziran Cuma hangi gazete ne başlık attı?
Bugün hava sıcaklığı ne kadar? 14 Haziran 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava sıcaklığı ne kadar? 14 Haziran 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
İstanbul Valiliği'nden kısıtlama kararı! Bu tarihler arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı!
İstanbul Valiliği'nden kısıtlama kararı! Bu tarihler arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı!
Valilikten önemli açıklama! O, il için de yasak geldi
Valilikten önemli açıklama! O, il için de yasak geldi
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler