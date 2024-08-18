DHA ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler oldu! Hande Fırat: Bana değil kanal yönetimine sorun DHA ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde yapılan değişiklikler tartışılırken, bir değişiklikte Hande Fırat'ın gece görüşü programı haftada bir güne düşürülünce Ünlü sunucudan açıklama geldi "Bana değil kanal yönetimine sorun" diye açıklamada bulundu