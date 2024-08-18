DHA ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler oldu! Hande Fırat: Bana değil kanal yönetimine sorun

DHA ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde yapılan değişiklikler tartışılırken, bir değişiklikte Hande Fırat'ın gece görüşü programı haftada bir güne düşürülünce Ünlü sunucudan açıklama geldi "Bana değil kanal yönetimine sorun" diye açıklamada bulundu

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DHA ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler oldu! Hande Fırat: Bana değil kanal yönetimine sorun

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler yaşandı.

A Haber İstihbarat Şefi olarak çalışırken CNN Türk Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Kubilay Gülbek, CNN Türk'ten alınarak Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü yapıldı.

A Haber haber müdürü iken CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne getirilen Murat Yancı ise Bora Bayraktar'ın yerine CNN Türk Genel Müdürü oldu.

BANA DEĞİL CNN TÜRK'E SORUN


Yaşanan değişiklikler sonrası Hande Fırat'ın "Gece Görüşü" isimli programı haftada bire düşürüldü. Fırat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benimle alakası yok, CNNTürk yönetimine sorun" dedi.

Fırat paylaşımında şunları söyledi:

"Bu kadar yorum sonrası açıklama yapmam gerekiyor sanırım. Benlik bir sorun yok ! Sorularınızı benim ellerimle yıllar önce kablolarını çektiğim, yıllarca her kademesinde yöneticilik yaptığım yeni CNNTÜRK yönetimine sorun"

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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