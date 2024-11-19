Devlet Bahçeli'den teğmenlerle ilgili açıklama, "Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum"

MHP Lideri Bahçeli, teğmenlerin korsan yeminin ardından ihraç edilme talebine ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum" dedi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma titizlikle devam ediyor.

BAHÇELİ'DEN GRUP TOPLANTISI SONRASI TEĞMENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kara Harp Okulu’nda mezuniyet töreninde korsan yemin edip, kılıç çeken teğmenler konusunda alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanları ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere konuştu. Bahçeli, "Milli Savunma Bakanlığı hassas bakanlıktır. Ortaya koyduğu değerler dışında hiç bir şey bilmeden sadece sorgulama yoluyla Türkiye'yi karıştırmaya heves etmemeliyiz. Milli Savunma Bakanlığı kararına saygı duyulmalı" dedi.

MSB'den yapılan açıklamada "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler." değerlendirmesi yapılmıştı.

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Kaynak: Haber7

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