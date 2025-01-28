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Akaryakıta zam var mı? Akaryakıt tabelalarında son durum: İşte 28 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Akaryakıta zam var mı? Akaryakıt tabelalarında son durum: İşte 28 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıta zam var mı? Akaryakıt tabelalarında son durum: İşte 28 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıta zam var mı? Akaryakıt tabelalarında son durum: İşte 28 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 1 18

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 28 Ocak 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıta zam var mı? Akaryakıt tabelalarında son durum: İşte 28 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 2 28

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Akaryakıta zam var mı? Akaryakıt tabelalarında son durum: İşte 28 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 3 38

Peki, 28 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıta zam var mı? Akaryakıt tabelalarında son durum: İşte 28 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 4 48

İşte 28 Ocak 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıta zam var mı? Akaryakıt tabelalarında son durum: İşte 28 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 5 58

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

Akaryakıta zam var mı? Akaryakıt tabelalarında son durum: İşte 28 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 6 68

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.12 TL

Motorin litre fiyatı: 47.19 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Akaryakıta zam var mı? Akaryakıt tabelalarında son durum: İşte 28 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 7 78

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.76 TL

Motorin litre fiyatı: 47.97 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

Akaryakıta zam var mı? Akaryakıt tabelalarında son durum: İşte 28 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 8 88

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.14 TL

Motorin litre fiyatı: 48.35 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL

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