Akaryakıta zam var mı? Akaryakıt tabelalarında son durum: İşte 28 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 28 Ocak 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...