Bilgisayar oyunundan etkilenip insanlara saldırmıştı! Eskişehir'deki olayın detayları kan dondurdu

Eskişehir'de bir çay bahçesinde oturan kişilere bıçakla saldıran kişinin arka sokakta üstünü değiştirdiği bildirildi. Türkiye'nin gündeme getirdiği olayla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı.

18 yaşındaki Arda K., Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda çay bahçesinde oturan kişilere bıçakla saldırdı. Arda K., hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü gizleyerek beş kişiyi bıçakladıktan sonra gözaltına alındı. Olayda yaralanan N.Ö. (87), T.A. (71), C.Ö. (57), C.A.(64) ve M.K. (64) kentteki hastanelere kaldırıldılar. Yaralılardan iki kişi servise götürülürken, üçüncü kişi tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Olayın meydana geldiği yere yakın bir yerde üzerini değiştirdiği ve saldırıyı planladığı belirlenen Arda K., şu anda emniyette.

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Çatılara Çıktıktan Sonra Etrafı Gözlemlemiş

CNN TÜRK muhabiri Murat Bekmezci, Eskişehir'deki dehşet anlarının yaşandığı yerdeyiz. Tepebaşı Uluönder Mahallesi burası. Bilgisayar oyununu oynadıktan sonra saldırgan bu noktaya geldi. Bu binanın boş alanında kıyafetlerini değiştirdikten ve çelik yeleğini taktıktan sonra caminin bulunduğu alana doğru yürüdü. Çocuğun kesici aletlerle ilgili oyunları vardı. Sabah erken saatlerde buraya geldik ve halkla sohbet etme şansı bulduk. Vatandaşlar, saldırgan daha önce bu yere gelmiş ve çatılara çıkarak çevreyi incelemiş. Kıyafeti değiştirdikten sonra cami parkı istikametine yürüdü. Elinde pala, bıçak ve biber gazı vardı. Girdikten sonra koştu. Park ve oyun alanları dahildir. İnsanlar çay içiyor ve sohbet ediyordu. Buraya geldikten sonra sağa sola bakıp bir kişiyi bıçakladı. Ardından daha fazla kişiyi bıçakladı. Tramvay durağı sonraki hedefiydi. Bir başka kişiyi de bıçakladı. 5 kişi yaralandı.

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Sosyal Medya Paylaşımı Dikkat Çekti

Saldırganı görev yerine giden polis memuru fark etti ve onu takip ederek yakaladı. Bugün burada kimse yok. Çocukları ziyaret edemiyoruz. Saldırgan tutuklandı ve sorgusu devam ediyor. Saldırganın saldırıyı önceden planladığını gösteren önemli bir detay vardı. Sosyal medyadaki bir paylaşımda, "Duşumu alıp ekipmanlarımla dışarı çıkacağım, arabayla ya da toplu ulaşım aracıyla saldırıyı gerçekleştireceğim yere gidip kıyafetlerimi değiştireceğim" dedi. "Baltamı yeleğimi alıp herkese saldırıyorum" dedi."