Cüzzam sorunu büyüyor mu? Uzman isimden “Cüzzam Haftası”nda önemli mesajlar geldi…

Leprae adlı bir bakteri neticesinde oluşan enfeksiyon hastalığı şeklinde biliniyor. 21. Yüzyılda halen sorun olarak görülen cüzzam hastalığı, hemen hemen her ülkede sorunlara yol açtığı biliniyor.

Bu haber, kahvaltı sevenleri üzecek: Bir gün içinde 700 ürün fiyat değişikliğine uğradı…

OCAK AYININ SON HAFTASI “CÜZZAM HAFTASI”

Her sene Dünya Lepra Günü ya da Cüzzam Haftası şeklinde anılıyor. Konuya ilişkin Dermatoloji Uzmanı Dr. Asiye Yıldız açıklamalarda bulundu. Asya’dan gelen bir hastalık olduğuna dikkat çeken uzman, zamanla ülkemizde de yer edindiğini belirtiyor. Uzman Dr. Asiye Yıldız,

“Anadolu, çok eski zamanlardan bu yana birçok medeniyetin geçtiği topraklardır. Anadolu’ya bu hastalık göçler ile taşınmış, Türkiye’de modern anlamda lepra savaşı 1 Haziran 1957 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları öğretim üyelerinden Doç. Dr. Etem Utku tarafından Ankara Cüzam Savaş Derneği’nin kurulmasıyla başlamıştır.

Naci Görür’den, İzmir’deki depreme ilişkin açıklama: Normal fay üzerinde olduğunu söyledi…

Türkiye’de cüzam savaşında Etem Utku Hoca’dan başlayarak çok değerli bilim insanları çalışarak bugünkü başarıyı sağlamışlardır. Önerilen modern tedavi protokollerinin ülkemizde de uygulanması sonucunda, hasta sayısı önemli ölçüde azalmıştır. Tanı almış ve kayıt altında gözlenen hastaların tamamının tedavisi tamamlanmış ve bulaştırıcılığı kalmamıştır.”

Haberin Devamı

DERİDEN BULAŞIYOR

“Özellikle ev içi yakın temaslarla küçük çocuklarda hastalığın ortaya çıkma ihtimali daha yüksektir. Ortalama kuluçka süresi olan 2-4 yıl hatta bazen daha uzun bir süre olabilir. Tedavi başlandıktan kısa süre sonra bulaştırıcılık ortadan kalkmaktadır.”

ÇOCUKLARDA DAHA ÇOK DİKKAT EDİLMELİ

“Hastalığın tanısında şüpheli deri lezyonları ile beraber periferik sinir tutulumu belirtilerinin elle muayene edilerek sinir kalınlaşmasının ve duyu muayenesi ile yüzeysel duyu kaybının tespiti ile tanı konulabilir. Lepra basilinin mikroskopla gösterilmesi de tanıyı kesinleştirir. Lepra hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün tedavi şemalarına göre kombine ilaçlarla 6-12 bazen de 24 ay süren rejimlerle tedavi edilmektedir.

Bu ilaçların kullanılamadığı durumlarda alternatif tedavi uygulanır. Bu hastalıktan korunmak için erişkinlerin ilave bir önlem almalarına gerek yoktur. Ancak çocuklara yönelik önlem almak gerekir. Koruyucu bir aşısı yoktur. BCG ile immün proflaksi yapılmaktadır.”

Hastaneye rutin kontrole gidiyordu! Doğumu hastaneye yetişemeden dolmuşta yaptı!