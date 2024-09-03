Cumhurbaşkanı ve AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu!

Son dakika haberi: Günlerdir Türkiye gündeminde olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden ve CHP tarafından sahiplenilen Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı ve AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu!

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu, 'halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7,5 ay hapis cezası aldı.

4,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

İzmir'de sokak röportajındaki AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler sarf ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu!

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU 7.5 AY HAPİS CEZASI ALDI

Tutuklanması kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açan Dilruba Kayserilioğlu "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Avukat Hüseyin Yılmaz müvekkiline kamu davası açıldığını ve 3 Eylül'e duruşma günü verildiğini duyurmuştu.

İtiraz üzerine mahkeme Dilruba'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış, yurtdışı yasağı getirmişti. Ancak genç kadın kendisine yöneltilen diğer suçtan tutuklu bulunuyordu.

Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklanmış ve İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilmişti. Kayserilioğlu, 18 gün sonra tahliye edilmişti.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Dilruba Kayserilioğlu ve Dilara çiçek tepkisi
Bakan Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Dilruba Kayserilioğlu ve Dilara çiçek tepkisi
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G neden tutuklandı?
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G neden tutuklandı?
Bakan Yılmaz Tunç'tan son dakika Narin Güran açıklaması! Narin amcası neden tutuklandı?
Bakan Yılmaz Tunç'tan son dakika Narin Güran açıklaması! Narin amcası neden tutuklandı?
E-devlette yeni bir hizmet var! "Kolay Adres Sorgulama"
E-devlette yeni bir hizmet var! "Kolay Adres Sorgulama"
Son Haberler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu!
Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? 2024 emekli Ocak zam tahminleri
Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? 2024 emekli Ocak zam tahminleri
Fatih Erbakan'dan istifa eden Kasım Gülpınar açıklaması: ''Halka rağmen istifadan hayır gelmez''
Fatih Erbakan'dan istifa eden Kasım Gülpınar açıklaması: ''Halka rağmen istifadan hayır gelmez''
İndirimli bilet fırsatı! Pegasus yüzde 40 indirimli bilet satıyor
İndirimli bilet fırsatı! Pegasus yüzde 40 indirimli bilet satıyor
İndirimli bilet fırsatı! Pegasus yüzde 40 indirimli bilet satıyor
İndirimli bilet fırsatı! Pegasus yüzde 40 indirimli bilet satıyor
Balık bereketiyle geldi! Fiyatlar yarı yarıya düştü
Balık bereketiyle geldi! Fiyatlar yarı yarıya düştü
Çok Okunanlar
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G neden tutuklandı?
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G neden tutuklandı?
Herkes şaşkın! Dünya Galatasaray'ın 100 milyon Euro'luk golcüsünü konuşuyor
Herkes şaşkın! Dünya Galatasaray'ın 100 milyon Euro'luk golcüsünü konuşuyor
Meteoroloji kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul dahil olmak üzere bir çok ili uyardı! 3 Eylül 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul dahil olmak üzere bir çok ili uyardı! 3 Eylül 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
''Darbe anayasasından kurtulmalıyız'' 3 Eylül 2024 Salı gazete manşetleri
''Darbe anayasasından kurtulmalıyız'' 3 Eylül 2024 Salı gazete manşetleri
Şeref Oğuz'dan İmam hatip mezunlarını kızdıracak sözler! İmam hatip mezunlarının yüzde 82'si deist oluyor'
Şeref Oğuz'dan İmam hatip mezunlarını kızdıracak sözler! İmam hatip mezunlarının yüzde 82'si deist oluyor'
3 Eylül akaryakıt ne kadar oldu? Güncel benzin, LPG, motorin fiyatları
3 Eylül akaryakıt ne kadar oldu? Güncel benzin, LPG, motorin fiyatları
Yorumlananlar