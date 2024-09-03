Cumhurbaşkanı ve AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu!

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu, 'halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7,5 ay hapis cezası aldı.

4,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

İzmir'de sokak röportajındaki AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler sarf ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU 7.5 AY HAPİS CEZASI ALDI

Tutuklanması kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açan Dilruba Kayserilioğlu "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Avukat Hüseyin Yılmaz müvekkiline kamu davası açıldığını ve 3 Eylül'e duruşma günü verildiğini duyurmuştu.

İtiraz üzerine mahkeme Dilruba'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış, yurtdışı yasağı getirmişti. Ancak genç kadın kendisine yöneltilen diğer suçtan tutuklu bulunuyordu.

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Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklanmış ve İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilmişti. Kayserilioğlu, 18 gün sonra tahliye edilmişti.