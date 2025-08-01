Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 hükümlüye af kararı çıktı: İşte o isimler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 9 kişinin cezası sağlık nedenleriyle kaldırıldı. İşte o isimler...