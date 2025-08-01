Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 hükümlüye af kararı çıktı: İşte o isimler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 9 kişinin cezası sağlık nedenleriyle kaldırıldı. İşte o isimler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 9 hükümlüye af kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 9 kişinin cezası sağlık nedenleriyle kaldırıldı. İşte o isimler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de dikkat çeken kararlar yer aldı. Bunlardan birisi de 9 kişi hakkındaki af kararı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla çeşitli suçlardan hüküm giymiş 9 mahkumun kalan cezaları, sağlık durumları nedeniyle kaldırıldı.
CEZASI KALDIRILAN İSİMLER
Söz konusu isimler şu şekilde belirtildi:
Mehmet Tunç, Ali Kapu, Mustafa Şahbudak, Mahmut Altun, Serkan Şencan, Mustafa Eğmen, Süleyman Kızılkaya, Abdullah Şen ve Adem Kozu.
Dün de mal varlığı dondurulan 5 kişi üzerindeki kararın kaldırılması Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
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