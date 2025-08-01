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Altın yeniden yükselişe geçti: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar?

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Altın yeniden yükselişe geçti: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar?
Altın haftasonuna doğru yeniden yükselişe geçti! Peki Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, merak edilen güncel altın fiyatları...
Altın yeniden yükselişe geçti: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar? 1 110

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 1 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. Önceki gün son bir ayın en sert kaybını yaşayan ons altın, bu kez ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve ticaret savaşlarının derinleşeceği endişesiyle dalgalandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos’ta devreye girecek yeni gümrük tarifeleri öncesinde artan ticaret endişeleri, güvenli liman talebinde artışa neden oldu ve altın, bir aylık dip seviyesinden böylece toparlandı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 1 Ağustos'a dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın yeniden yükselişe geçti: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar? 2 210

Altın fiyatları 1 Ağustos Cuma günü yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve ticaret savaşlarının derinleşeceği endişeleriyle dalgalandı. Artan güvenli liman talebi sonrası bir aylık dip seviyesinden toparlanan altın, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin ihtimallerin azalmasıyla kazançlarını sınırladı. Dünya Altın Konseyi’nin son raporu ise Türkiye’de vatandaşın altın talebinin yavaşladığını ortaya koydu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 1 Ağustos alış - satış tablosu...

Altın yeniden yükselişe geçti: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar? 3 310

ONS ALTIN
Ons altın güne 3290 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3282 dolar, en yüksek de 3297 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 3294 dolardan işlem gördü.

Altın yeniden yükselişe geçti: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar? 4 410

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 4300 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4291 lira, en yüksek de 4311 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 4305 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 4299 liradan alınırken 4356 liradan satılıyor.

Altın yeniden yükselişe geçti: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar? 5 510

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
7.038,00
7.101,00

Altın yeniden yükselişe geçti: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar? 6 610

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
14.076,00
14.201,00

Altın yeniden yükselişe geçti: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar? 7 710

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
27.713,18
28.260,02

Altın yeniden yükselişe geçti: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar? 8 810

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
28.066,00
28.273,00

Altın yeniden yükselişe geçti: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar? 9 910

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
28.098,47
28.305,95

Altın yeniden yükselişe geçti: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar? 10 1010

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
69.282,96
70.389,99

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