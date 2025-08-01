Altın yeniden yükselişe geçti: Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları ne kadar?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 1 Ağustos 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. Önceki gün son bir ayın en sert kaybını yaşayan ons altın, bu kez ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve ticaret savaşlarının derinleşeceği endişesiyle dalgalandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos’ta devreye girecek yeni gümrük tarifeleri öncesinde artan ticaret endişeleri, güvenli liman talebinde artışa neden oldu ve altın, bir aylık dip seviyesinden böylece toparlandı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 1 Ağustos'a dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...