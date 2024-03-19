Adalet Bakanı son noktayı koydu: Futbolculara ceza verilecek mi?

Trabzonspor - Fenerbahçe arasında oynanan derbinin yankıları devam ederken açıklamalar peş peşe geliyor. Sadece iki kulüp tarafından değil, bakanlıktan da açıkalamalar yansıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sabah yaptığı açıklamalar ise yanlış anlaşıldı.

Bakan Tunç’un açıklamalarına Fenerbahçe’den “üzüntülü” yanıt

BAKAN TUNÇ, KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konunun yanlış anlaşıldığını söyledi. Sabahki açıklamaların ardından yeni bir açıklama daha yaptı. Bakan Tunç, Fenerbahçeli futbolculara soruşturma olmadığını söyledi ve ekledi;

“Kamera görüntüleri izlenerek kimler burada kusurluysa adli soruşturma Cumhuriyet savcılığımızın yapacağı soruşturma sonrası çıkacaktır. Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik soruşturma yapılacağına yönelik algı oluşturulmuş, böyle bir şey söz konusu değil.”

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