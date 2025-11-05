  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu: Selahattin Demirtaş sorusuna bakın ne cevap verdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu: Selahattin Demirtaş sorusuna bakın ne cevap verdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısının çıkışında Selahattin Demirtaş ile ilgili soruları cevapladı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu: Selahattin Demirtaş sorusuna bakın ne cevap verdi?
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu: Selahattin Demirtaş sorusuna bakın ne cevap verdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısının çıkışında Selahattin Demirtaş ile ilgili soruları cevapladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından Selahattin Demirtaş sorusuna cevap verdi. Erdoğan, olası tahliyesiyle ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kesinleşen Selahattin Demirtaş kararına ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu: Selahattin Demirtaş sorusuna bakın ne cevap verdi?

''YARGI NE DERSE O...''

Erdoğan açıklamasında, ''Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız.'' ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ: TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." demişti.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmasında önemli gelişme: İddianame kabul edildi, işte açıklanan cezalar...'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmasında önemli gelişme: İddianame kabul edildi, işte açıklanan cezalar...

Ahmet Çakar'ın tahmini olay oldu: Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini söyledi!Ahmet Çakar'ın tahmini olay oldu: Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini söyledi!

Esra Ezmeci'nin kalçası canlı yayın konusu oldu: Ece Erken inanmayıp bakın ne yaptı!Esra Ezmeci'nin kalçası canlı yayın konusu oldu: Ece Erken inanmayıp bakın ne yaptı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmasında önemli gelişme: İddianame kabul edildi, işte açıklanan cezalar...
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmasında önemli gelişme: İddianame kabul edildi, işte açıklanan cezalar...
Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar: CHP'nin teskereye 'hayır' demesine şaşırmadık!
Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar: CHP'nin teskereye 'hayır' demesine şaşırmadık!
Son dakika... İstanbul’da kaçak alkol operasyonu: 40 adrese eş zamanlı baskın
Son dakika... İstanbul’da kaçak alkol operasyonu: 40 adrese eş zamanlı baskın
Avcılar'da servis bekleyen çocuğun korku dolu anları: Annesi gelince kaçtı!
Avcılar'da servis bekleyen çocuğun korku dolu anları: Annesi gelince kaçtı!
Son dakika... İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifadeye alındı!
Son dakika... İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifadeye alındı!
Gürsel Tekin hakkında karar çıktı: Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti, Gürsel Tekin görevine devam edecek
Gürsel Tekin hakkında karar çıktı: Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti, Gürsel Tekin görevine devam edecek
305 Bin aile yeni yuvasında: 5 Kasım 2025 Çarşamba güncel gazete manşetleri
305 Bin aile yeni yuvasında: 5 Kasım 2025 Çarşamba güncel gazete manşetleri