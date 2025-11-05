Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu: Selahattin Demirtaş sorusuna bakın ne cevap verdi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısının çıkışında Selahattin Demirtaş ile ilgili soruları cevapladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu: Selahattin Demirtaş sorusuna bakın ne cevap verdi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısının çıkışında Selahattin Demirtaş ile ilgili soruları cevapladı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından Selahattin Demirtaş sorusuna cevap verdi. Erdoğan, olası tahliyesiyle ile ilgili önemli açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kesinleşen Selahattin Demirtaş kararına ilişkin konuştu.
''YARGI NE DERSE O...''
Erdoğan açıklamasında, ''Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız.'' ifadelerini kullandı.
DEVLET BAHÇELİ: TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." demişti.
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturmasında önemli gelişme: İddianame kabul edildi, işte açıklanan cezalar...
Ahmet Çakar'ın tahmini olay oldu: Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini söyledi!
Esra Ezmeci'nin kalçası canlı yayın konusu oldu: Ece Erken inanmayıp bakın ne yaptı!