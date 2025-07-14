Cumhurbaşkanı Erdoğan,15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde iki oğlu ve damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında iki oğlu ve damadı şehit olan Muzaffer Gülşen'i Kızılcahamam'da ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Kızılcahamam'da bulunan Gülşen'in evine gitti.

BİRİKTİRDİĞİ PARALARI FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLADI

Bir süre sohbet ettiği Gülşen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bir miktar para biriktirdiğini ve bunu Filistin'deki çocuklara ulaştırmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, paranın bağış yoluyla Filistin'deki çocuklara ulaştırılmasını istedi.

Şehit Lütfi Gülşen'in oğlu Metehan Gülşen de evde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapılan saldırıda babası ve 2 yakınının şehadet şerbetini içtiğini, bu gururu 9 yıldır taşıdıklarını söyledi.

Gülşen, "Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için." dedi.

Haberin Devamı

''9 YIL OLDU, ACISI HALA TAZE''

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen, 15 Temmuz darbe girişiminde 2 oğlu ve bir damadını şehit verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne vatan nöbetine giden Mehmet Gülşen, Hakan Gülşen ve Lütfi Gülşen F-16 savaş uçağından atılan bomba sonucu şehit oldu. Oğullarının şehit düştüğünü bir gün sonra öğrenen Muzaffer Gülşen, darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu söyledi.

"GECE BİLE MEZARA GİTTİM"

Acısının hala ilk gün gibi olduğunu belirten Gülşen, "Acılı gün geçiyor, dayanılmaz ama dayanıyoruz ne yapalım. Allah güç veriyor da dayanıyoruz. 9 yıl olacak bu yıl" diye konuştu. Sık sık kabristana ziyarete gittiğini söyleyen Gülşen, "Gece bile gittim mezara. Oturdum ağlıyordum, söylüyordum ve onlarla konuşuyordum, uyuyakalmışım. Evde sanıyorum kendimi. Gece mezarlığa gidilir mi? Ben duramadım. Konuşun benimle dedim. Ağla bağır söyle, hak olmuyor" ifadelerini kullandı.

Evinde oturduğu koltuğun karşısına çocuklarının fotoğrafını koyan Gülşen, orada akşama kadar onları izlediğini ve başka yere oturmadığını kaydetti.

Irina Shayk İstanbul'da: Yerebatan Sarnıcı'na hayran kaldı...

Son dakika: CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı!

Son dakika... Büyükçekmece'de yeni Belediye Başkanvekili belli oldu!