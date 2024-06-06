Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşını ağırladı: Türk yatırımları öne çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Özbekistan Cumhurbaşkanı, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantının ardından ortak basın toplantısı da düzenlendi.

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

İki ülke arasında görüşmelerde ekonomi ve yatırım anlaşmaları öne çıktı. İş insanlarınında yer aldığı görüşmelerde ticaret hacmine vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan basına açık gerçekleşen açıklamalarda şunları söyledi;

“Konsey Toplantısı vesilesiyle birçok anlaşmaya da imza attık. Bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki iş birliğini çeşitlendirmemize imkân sağlarken, ahdi zemini de kuvvetlendirecektir. Özbekistan’daki Türk yatırımlarının her geçen gün artmasından memnuniyet duyuyoruz. İş insanlarımızı, Özbekistan’daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeyi sürdüreceğiz.”

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Türkiye-Özbekistan Hükûmetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 7’nci Dönem Toplantısı sonunda imzalanan 107 maddelik Eylem Planı’nı hızla hayata geçirmek için gereken adımları atmaya başladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“Dün gerçekleştirilen İş Forumu da buna katkı yapacaktır. Atacağımız bu adımlarla birlikte, 5 milyar Dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.”

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