Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'dan seslendi: '' İsrail üzerindeki baskının artırılması lazım"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'dan önemli açıklamalarda bulunarak: '' İsrail üzerindeki baskının artırılması lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'ın başkenti Astana'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında; Gazze için parantez açarak "İsrail'in durdurulması ve kalıcı ateşkesi kabul etmeye zorlanması lazım." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Gazze'de 40 bin masumun hayatını kaybettiğini hatırlatarak; 'İsrail yönetimi üzerindeki baskının arttırılarak sürdürülmesi gerektiğini' söyledi.

Öte yandan Erdoğan, Gazze'de 16 binden fazla masum çocuğun altında can verdiği yıkıntıların, esasen meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazı olduğunu söyledi.

Erdoğan:

Zirve için belirlenen "Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma Arayışı'nda Çok Taraflı Diyalogun Güçlendirilmesi" teması son derece isabetli olmuştur.

Kural temelli uluslararası sistemin sütunlarının sarsılmakta olduğu bir dönemden geçiyoruz. Terörizm, İslam ve yabancı düşmanlığı, düzensiz göç, iklim değişikliği, enerji ve gıda güvenliği ile tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi meydan okumalar, yaşanan jeopolitik sarsıntıların şiddetini artırıyor.

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GAZZE İÇİN AYRI BİR PARANTEZ AÇTI

Bunun en son ve acı örneği hepimizin gözleri önünde Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında sergilenmektedir. Gazze'de ayrım gözetmeksizin gerçekleştirilen saldırılar sonucu yaklaşık 40 bin masum hayatını kaybetti. Yaklaşık 90 bin Filistinli yaralandı. 16 binden fazla masum çocuğun altında can verdikleri yıkıntılar, esasen meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazıdır.

"İSRAİL YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ BASKININ ARTTIRILMASI LAZIM"

Bu yıkıma son vermek için İsrail'in durdurulması ve kalıcı ateşkesi kabul etmeye zorlanması lazım. Bunun için de İsrail yönetimi üzerindeki baskının artırılarak sürdürülmesi gerekiyor. Elbette uluslararası düzenin karşı karşıya kaldığı tüm bu krizler karşısında karamsarlığa kapılmadan tüm samimiyet ve gayretiyle küresel adalet için seslerini yükselten ilkeli ülkeler de var. Türkiye olarak mütemadiyen mevcut uluslararası düzenin zafiyetlerine dikkat çekiyoruz. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran, ekonomik eşitsizliklerin üzerine giden, barış, güvenlik, istikrar ve refah üreten etkili ve tüm insanlığı kucaklayıcı bir uluslararası sistemin inşası için tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz. Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci diplomasi anlayışıyla bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir.

KAYNAK: HABER7

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