Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa adayları açıkladı. İşte İsim isim Bursa Belediye Başkan adayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılıyor. Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıklıyor. İşte AK Parti'nin Bursa ilçe belediye başkan adayları...

Bursa'da Alinur Aktaş'la devam...

Büyükorhan: Kamil Turhan Gemlik: Refik Yılmaz Gürsu: Mustafa Işık Harmancık: Yılmaz Ataş İnegöl: Alper Taban İznik: Kagan Mehmet Usta Karacabey: Ali Özkan Keles: Ali Doğru Kestel: Ferhat Erol Mudanya: Gökhan Dinçer Mustafakemalpaşa: Ahmet Beygirci (MHP) Nilüfer: Celil Çolak Orhaneli: Ali Osman Tayır Orhangazi: Bekir Aydın Osmangazi: Mustafa Dündar Yenişehir: Davut Aydın (MHP) Yıldırım: Oktay Yılmaz

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Vefatını yola çıkarken derin bir üzüntüyle öğrendiğimiz Alev Alatlı Hocamız Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli yazarlarından Alev Alatlı, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir.

- Bugün Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Alinur Aktaş ile devam kararımızın ardından ilçe adaylarımızı açıklayacağız. Burası müstesna bir şehirdir. Bursa her şeyden önce kuruluşun şehridir.

Elbette eksiklerimiz var ama...

- Sanayinin, ticaretin lokomotif şehri Bursa'nın çalışkanlığını ülkemize ve milletimize anlatmaya gerek bile yoktur. Biz de son 21 yıldır Bursa'yı hak ettiği eser ve hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalıştık ve bu yolda yürüyoruz.

- Elbette hala eksiklerimiz var. Hep söylediğimiz gibi biz bugüne kadar şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetlerimizin asıl bundan sonra yapacaklarımızın bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. İnşallah Bursamıza bir kez daha geldiğimizde bu çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız. Bursa altyapı ve üstyapısıyla Bursa, Türkiye Yüzyılı şehirlerimizin en başlarında yer alıyor.

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Üstümüze kimseyi tanımayız

- Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları, hiçbir projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz. Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız.

- Her ki bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia esiyorsa buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali olmayanların sırf komşunun iki gözü çıksın mantığıyla yaptıkları cinlikleri de asla tasvip ediyoruz.

CHP'de herkes bir köşe kapma peşinde

- Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gerekli cevabı vereceğinden şüphemiz yok. CHP'de herkes bir köşe kapma peşinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerin durumu umurlarında değil. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu şekilde hoyratça davrananların şehirlerimize şefkat göstermesi mümkün mü?

- AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz sorumluluğumuzun sadece bugüne değil, asıl yeni nesillere olduğunun bilinciyle adımlarımızı atıyoruz. İnsanlarımızın her adımında hep yanında olacak isimlerle şehirlerimizin hizmetine talibiz. Belediye Başkanlarımızın gözü hep sizin, bizim gözümüz de hep onların üzerinde olacak.

Yolda kalanlar, yolunu kaybedenler oldu

- Bizim en büyük yoldaşımız hiç şüphesiz milletimizin bizatihi kendisidir. Tabii bir de siyasi mücadelemizde birlikte ter döktüğümüz, kimi yarım asrı bulan, kimi yakın tarihlerde başlayan yol arkadaşlıklarımız var. Türkiye için ne yaptıysak milletimiz için neyi başardıysak hepsinin mücadelesini onlarla verdik, aldığımız neticelere onlarla ulaştık. Milletimizin huzuruna çıkardığımız adayların her biri de yol arkadaşımızdır. Bu uzun hizmet maratonunda yolda kalanlar, yolunu kaybedenler olmuştur, bundan sonra da olacaktır.

31 Mart'tan sonra 2028'de de sandık var

- Milletimiz nasıl bizi vesayetle mücadelede, terörle mücadelede, darbecilerle mücadelede, ekonomik tetikçilerle mücadelede yalnız bırakmadıysa inşallah Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde de yalnız bırakmayacaktır.

- 31 Mart'tan sonraki sandık buluşmamız 2028 Mayıs'ında olacak. Dolayısıyla önümüzde orta ve uzun vadeli programlarımızı hayata geçirebileceğimiz uzunca bir süre var. AK Parti olarak biz iç ve dış gelişmeler ne olursa olsun ülkemizi hedeflerinden koparmama azmi ile hareket ediyoruz.

31 Mart'tan sonuç almayı umuyorlar

- Rüzgârın önünde savrulan kuru yapraklar misali kendi iradeleri dışında sürekli rota değiştirenlerin başlarına neler geldiğini bölgemizdeki çok sayıda örnekten biliyoruz, görüyoruz. Türkiye’yi de bu hale getirmek istiyorlar ama başaramadılar. Mayıs seçimlerinde bunun için çok uğraştılar. 31 Mart’ta istismar edebilecekleri bir sonuç almayı umuyorlar. Milletimiz seçimini gerçek belediyecilikten yaparak heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacaklar.

- Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizi ve milletimizi dünyada hak ettiği askeri güce, ekonomik güce kavuşturana kadar durmayacağız. Afetlere dayanıklı dirençli sağlam yerleri kurarak yeni nesil teknolojilere uygun altyapılar üreterek yerel yönetim modellerini güçlendirerek, toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini geliştirerek, huzurlu, güvenli kentler kurarak, kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip insanımızın doğduğu yerlerde kalmasını sağlayacak şehirleri kurmakta kararlıyız. İnsanımızın gönlünden kopup gelen bir 'Allah razı olsun' duası bizim için dünyevi ödüllerin tamamına bedeldir.