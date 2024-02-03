Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın depreminin yıldönümünde Hatay'da konuştu

Kahramanmaraş merkezli depremin 1. yıldönümü yaşanıyor. 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremde 10 şehir doğrudan etkilenmişti. Asrın felaketinin üzerinden ise yaklaşık bir sene geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yıldönümünde Hatay’ı ziyaret etti ve deprem konutlarını hak sahiplerine teslim etti…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın depreminin yıldönümünde Hatay'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekrardan deprem bölgesine gitti. Hatay’a giden Cumhurbaşkanı, önemli mesajlar verdi. Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde vatandaşlara seslendi.

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Kura çekimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdi. Asrın felaketinde acıların halen taze olduğunu aktaran Erdoğan, çalışmaların aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.

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ERDOĞAN, DEPREM BÖLGESİ HATAY’DA

Kura teslim töreninden önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni konutlarla bölgedeki yaraların sarılmaya çalışıldığı aktardı. Erdoğan,

Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiğimiz canların acısı, yüreklerimizi yakmayı sürdürmektedir. Depremde kaybettiğimiz 53 binin üzerindeki vatandaşımızın her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerinde vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.”

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HAK SAHİPLERİNE YENİ YUVA

“Toprağa verdiğimiz canlarımızı dualarla yadederken, sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmek için de çalıştık; çabaladık. Bir yandan enkazları kaldırırken süratle inşa faaliyetlerine başladık. Bugünkü kura törenimizle 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz. Hak sahiplerimize yeni yuvalarının hayırlı olmasını, evlerinde sağlıkla oturmalarını diliyorum.”

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YENİ KONUTLAR DA TESLİM EDİLECEK

“Kardeşlerim bu daha başlangıç. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız kesintisiz sürecek. Bölge genelinde inşası süren 40 bin konutu da hak sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz.”

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