Cumhurbaşkanı, emeklileri beklentine karşın topu Bakan Şimşek’e attı: “İtimadım tam”

Seçimin nabzı meydanlarda devam ediyor. AK Parti’nin son durağı ise Batman oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman’daki vatandaşlarla bir araya geldi. Ekonomi mesajını bu sefer Bakan Şimşek üzerinden verdi…

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Cumhurbaşkanı, emeklileri beklentine karşın topu Bakan Şimşek’e attı: “İtimadım tam”

Cumhurbaşkanı, 27 Mart Çarşamba günü Batman’dan seslendi. Seçim yaklaştıkça artık son mitingler gerçekleşiyor. AK Parti, bugün birden fazla ilde miting düzenledi. Bunlardan biri de Batman oldu.

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ERDOĞAN, BATMAN’DA

Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği tüm mitinglere katılım gösterdi. Bugünkü düzenlenen mitinglere de katılım gösteren Erdoğan, halka seslendi. Ekonomi ve emekli konusuna da tekrar değindi.

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BAKAN ŞİMŞEK’E İTİMADIM TAM

Ekonomi konusunda her mitingde konuşan Erdoğan, bu sefer Hzine ve Maliye Bakanı’nı işaret ederek güvendiğini söyledi ve ekledi;

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“Ekonomimizde güçlü bir kadro kurduk. Batman'ın evladı olan Hazine Bakanımız olan Mehmet Şimşek'e tam itimadım var. Emeklilerin sıkıntılarının farkındayız. Samimiyetimizi attığımız adımlarla ortaya koyduk. Bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Maaşlara yüzde 50 oranında zam yaptık.

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Bizim getirdiğimiz bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Banka promosyonlarını güncellenmesini sağladık. Kamu bankalarımız 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Ücretsiz doğal gaz desteğimiz nisan ayından veri devam ediyor. Yükümüz azaldıkça bütçede elimiz rahatlayacak.”

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