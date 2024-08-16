Cuma saati kaçta? 16 Ağustos il il cuma saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor? Türkiye'nin tamamında Cuma namazı kılınacak. Namaz vakitleri her ilde birkaç dakika farklılık gösterir. Cuma namazı saati ve Diyanet'in cuma vakitleri hakkında araştırma yapılıyor. Cuma namazı saat kaçta okunmaktadır? Cuma nasıl kılınır?

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Cuma Namazı Saat Kaçta

İstanbul Cuma Namazı Saati: 13:13

Ankara Cuma Namazı Saati: 13:00

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:21

Bursa Cuma Namazı Saati: 13:15