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CHP'den son dakika haberi: 2 il başkanı daha görevden alındı!

Son dakika... CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan görevden alındı.CHP'de mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün düzenlenen MYK toplantısında aldığı kararlar duyuruldu.

CHP'den son dakika haberi: 2 il başkanı daha görevden alındı!
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CHP'den son dakika haberi: 2 il başkanı daha görevden alındı!

Son dakika... CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan görevden alındı.
CHP'de mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün düzenlenen MYK toplantısında aldığı kararlar duyuruldu.

Mutlak butlan kararının ardından dağılma noktasına gelen CHP'de Özel ve Kılıçdaroğlu cephelerinden karşılıklı hamleler gelmeye devam ediyor. Özgür Özel'in bugün grup toplantısında konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu genel merkezde MYK ve PM'yi topladı. Genel Merkez'deki toplantıda CHP'nin il başkanlarına ilişkin yeni kararlar alındı.

CHP'den son dakika haberi: 2 il başkanı daha görevden alındı!

2 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI, ATAMA YAPILDI

Buna göre; CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına Hasan Şahin atandı.

YENİ İHRAÇLAR GÜNDEMDE

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun ise Perşembe günü saat 14:0'te toplanacağı ve yeni ihraçların gündemde konuşulacağı öğrenildi.

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