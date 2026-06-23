Reyhanlı'daki terör saldırısına ilişkin dikkat çeken gelişme: Talimat Esed rejimi istihbaratından!

Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili terör saldırısına ilişkin davada mahkeme, sanıklar Memet Gezer, Cengiz Sertel ve Temir Dükancı hakkında verdiği mahkumiyet kararlarının gerekçesini açıkladı.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, Reyhanlı'daki terör saldırısının planlanma aşamasından mühimmatın teminine, faillerin Esed rejimi istihbaratı ile olan bağlarından saldırı anına kadar tüm detaylar kronolojik delilleriyle gözler önüne serildi.

Terör saldırısının talimatının doğrudan Esed rejimi istihbaratından alındığı kaydedilen gerekçeli kararda, THKP-C/Acilciler terör örgütünün tarihsel süreci ve örgütsel faaliyetlerine yer verildi.

Örgütün 2011'de Suriye iç savaşında Esed yanlısı "Mukaveme Suriye" adlı milis grubu ismiyle Lazkiye dağlarında Özgür Suriye Ordusu ile çatıştığı daha sonra Lazkiye'ye bağlı Türkiye sınırına 10 kilometre mesafedeki Keseb bölgesinde faaliyetlerini yoğunlaştırdığı ve özellikle Hatay'da Esed rejimi adına terör saldırıları planladığı anlatıldı.

Gerekçede, saldırıda kullanılan patlayıcıların Suriye'den deniz yoluyla Türkiye'ye sokulmasında arkasında açık kimlikleri belirlenemeyen Nişan İncecikyan ve "Hacı" kod adlı Muhammed isimli Suriye istihbarat görevlilerinin bulunduğu aktarıldı.

Esed rejiminin doğrudan hedef gözeterek planladığı terör saldırısı, sanıkların, patlayıcı maddelerin temini, sevkiyatı ve finansman ayağında aktif olarak yer alarak rejim adına eylemi iştirak halinde gerçekleştiren asli failler olduğu vurgulandı.

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PATLAYICILAR BALIKÇI TEKNELERİYLE 5 SEFERDE HATAY SAHİLLERİNE ÇIKARILMIŞ

Sanıkların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını zayıflatmak ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla iştirak halinde hareket ettikleri belirtilen gerekçeli kararda, sanıkların Suriye istihbaratıyla doğrudan irtibat halinde oldukları, çuvallar içerisine gizlenmiş yüksek güçlü "RDX" içerikli patlayıcı maddeleri balıkçı tekneleriyle 5 seferde Hatay sahillerine çıkardıkları aktarıldı.

Kararda, sanıkların ifadelerine de yer verilerek, eylemi gerçekleştiren şahısların Suriye rejimi adına faaliyet yürüttükleri planlama ve lojistik aşamalarında milyonlarca dolarlık vaatlerle hareket ettikleri kaydedildi.

Gerekçeli kararda, terör eyleminde kullanılan iki ticari araca dikkati çekmemek amacıyla sanayi sitesinde özel olarak ek yakıt depoları yaptırıldığı, patlayıcıların bu gizli bölmelere yerleştirildiği belirtildi.

11 Mayıs 2013'te planlı güzergahlardan geçirilerek Reyhanlı'ya ulaştırılan bomba yüklü araçların, zaman ayarlı düzeneklerin aktif edilmesiyle PTT binası karşısı ile belediye binası yakınlarında infilak ettirildiği ve bu patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar gördüğü kaydedildi.

SANIKLARA "TAKDİRİ İNDİRİM" UYGULANMADI

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, sanıklar Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel'in, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldığı ayrıca sanıklara diğer suçlardan 3 bin 921 yıl olarak verilen hapis cezalarında kastın yoğunluğu ve ortaya çıkan neticenin vahameti doğrultusunda "takdiri indirim" uygulanmadığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, patlama esnasında basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde hafif yaralanan bazı mağdurlara yönelik "kasten yaralama" suçlarının, 12 yıllık olağanüstü zaman aşımı süresinin (11 Mayıs 2025 itibarıyla) dolması nedeniyle düşürülmesine karar verildiği aktarıldı. Ancak bu durumun sanıkların asli ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını etkilemediği hatırlatıldı.

Mahkeme kararının tebliğinden itibaren sanıkların ve müdahil avukatların 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabilecekleri aktarıldı.

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