CHP'de şok gelişme! Şaibeli olduğu iddia edilen kurultayın iptali için dava açıldı! Özgür Özel'e uzaklaştırma talebi

Cumhuriyet Halk Partisinde gün geçmiyor bir gelişme yaşanmasın, şimdi ise kongrenin iptali için mahkemeye başvuruldu.

ÖZGÜR ÖZELİN KOLTUĞU GİDEBİLİR

CHP'li eski Hatay Belediye Başkan Lütfü Savaş'ın açtığı davada dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istendi.

CHP KURULTAYINA "ŞAİBE" SORUŞTURMASI

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı.

LÜTFÜ SAVAŞ KONGERNİN İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Edinilen bilgilere göre; kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.

Tanık delege ifadesinde, kendisi ve sekiz delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduğunu öne sürdü.

Ayrıca tanıklardan biri, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kurultayın iptali için dava açtı.

Önümüzdeki günlerde tanıkların ifadelerinde ismi geçen kişilerin de ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

AK Partili değil CHP'li söyledi! "Kemal Bey milli güvenlik sorunudur" dedi, Özgür Özel sadece seyretti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'a soruşturma!