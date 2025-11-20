Manşetler
24
16:32
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off eşleşmeleri belli oldu: İşte, A Milli Takım'ın rakibi!
15:33
Erdoğan'dan kritik açıklama: Şu anda bir felaketi yaşıyoruz!
15:24
Yeni Skoda Superb ile Sürücü Odaklı Bir Deneyim
14:49
İstanbul Merter'de hareketli dakikalar: Kendisini bıçakla savunan kargocuyu tabancayla bacağından vurdu!
13:55
Bütçe görüşmesinde gerginlik: Karne gösteren CHP'li vekile bakan Tekin bakın ne dedi?
11:55
MASAK raporu ortaya çıktı! İşte 11 milyonluk bahis oynayan hakem!
11:14
Zehirlenen Böcek ailesinin ölümüne ilişkin pişkin itiraf: Kapıyı kilitleyip kebapçıya gittim!
10:45
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy oraya dikkat çekmişti: Sapanca gölü'nün derinlikleri fokur fokur kaynıyor!
10:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Vatandaşlık maaşı geliyor!
09:52
Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
CHP hokkabazlıkla yolsuzluğu kapatamaz: 20 Kasım 2025 Perşembe, güncel gazete manşetleri...
CHP hokkabazlıkla yolsuzluğu kapatamaz: 20 Kasım 2025 Perşembe, güncel gazete manşetleri...
Yayınlanma:
20 Kasım 2025 09:42
CHP hokkabazlıkla yolsuzluğu kapatamaz! İşte, 20 Kasım 2025 Perşembe, gündeme dair ne varsa konu ve gazete manşetleri...
