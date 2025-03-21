CHP Genel Başkanı Özgür Özel vali Davut Gül'ü tehdit etti, halkı sokağa çağırdı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde miting yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel skandal açıklamalarda bulundu.

'BİR DAHA BİBER GAZI GÖRÜRSEM OLACAKLARDAN İSTANBUL EMNİYETİ, İSTANBUL VALİSİ SORUMLUDUR'

Parmak sallayarak İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit eden Özel, "Emniyet güçleri, bu meydanı provoke etmeyin. İstanbul Valisi Davut Gül, buradan sana sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme.

Orada bir daha biber gazı görmeyeceğim. Bir daha biber gazı görürsem olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü sorumludur. İstanbul Valisi sorumludur. Burada Türkiye'nin umudu var. Sen kim oluyorsun Türkiye'nin umuduna gaz sıkıyorsun?" dedi.

HALKA SKANDAL ÇAĞRI

Özel, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." diyerek halka sokağa çıkma çağrısı yaptı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ÖZEL'E SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel'in halka yaptığı sokağa çıkma çağrısına tepki gösterdi.

Resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Özel'in çağrısını "sorumsuzluk" olarak nitelendiren Bakan Yerlikaya, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.”

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Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!

'PROVOKATÖRLERİN OYUNUNA GELMEYİN!'

Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!

Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır." dedi.