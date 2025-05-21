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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bugün Pendik'te

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının hemen ardından başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinden biri Pendik’te de gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bugün Pendik'te
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bugün Pendik'te

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının hemen ardından başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinden biri Pendik’te de gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bugün Pendik'te

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul mitingleri kapsamında 21 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’da Pendik Sahil Atatürk Anıtı’nda halka seslenecek. Özgür Özel’e CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri ve yönetimi de eşlik edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bugün Pendik'te

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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