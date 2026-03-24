'Çetelerle mücadele yılı’nda operasyonlara devam: Eminanç Kardeşler’den 5 şüpheli tutuklandı!
Bakan Çiftçi’nin “2026’yı çetelerle mücadele yılı ilan ediyoruz” şeklindeki kararlılık mesajı sonrası İstanbul’da Eminanç Kardeşler’e yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
'Çetelerle mücadele yılı’nda operasyonlara devam: Eminanç Kardeşler’den 5 şüpheli tutuklandı!
Bakan Çiftçi’nin “2026’yı çetelerle mücadele yılı ilan ediyoruz” şeklindeki kararlılık mesajı sonrası İstanbul’da Eminanç Kardeşler’e yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin “2026’yı çetelerle mücadele yılı ilan ediyoruz” açıklaması doğrultusunda, güvenlik güçlerinin organize suç örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.
EMİNANÇ KARDEŞLER’E OPERASYON
İstanbul’da elebaşılığını B.E. ve F.E.’nin yaptığı Eminanç Kardeşler Organize Suç Örgütü’ne yönelik operasyon gerçekleştirildi.
11 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYIN
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
UYUŞTURUCU, SİLAHLI SALDIRI, TEHDİT…
Örgüte yönelik daha önce düzenlenen 7 operasyonda ise toplam 80 şüpheli yakalanırken, 74’ü tutuklandı, 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirle silahlı saldırılar planladıkları, iş yerlerine yönelik saldırılarla haraç topladıkları ve tehdit yoluyla maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.
Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi.
Altın almak için kuyumcuyu talan ettiler: Vallahi billahi yok, yemin ederim yok!
Türkiye - Romanya maçını yönetecek hakem belli oldu!
Bakan Gürlek'e resmen kumpas! Tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti: Kullanıldım!