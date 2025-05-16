CEPA AVM'nin kurucusu İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti
Üstünçelik A.Ş.'nin kurucusu tanınmış iş insanlarından İsmet Celebcioğlu 86 yaşında hayatını kaybetti.
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Ünlü iş insanı İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti
Ankara'daki CEPA AVM'nin kurucusu tanınmış iş insanlarından İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti.
Üstünçelik A.Ş.'nin kurucusu tanınmış iş insanlarından İsmet Celebcioğlu 86 yaşında hayatını kaybetti. Celebcioğlu Ankara'nın 2007'de açılan ünlü alışveriş merkezlerinden CEPA AVM'nin de kurucusuydu.
Celebcioğlu cenazesi bugün Ahmet Hamdi Akseki camisinde kılınacak Cuma öğle namazına müteakiben Ankara Cebeci Asri Ailesi mezarlığına defnedilecek.
Güncel